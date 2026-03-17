사진=텐아시아DB

사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 유재석이 외부 활동 은퇴 이유를 밝혔다.17일 방송된 SBS 연예 프로그램 '틈만 나면,'에는 배우 박성웅, 이상윤이 '틈 친구'로 등장했다.이날 대치동 중식집에서 오프닝이 진행되자, 유재석은 "대치 키즈인가? 뭔가 배우일 것 같다. 제 쪽에는 대치 키즈가 없다"고 말해 웃음을 안겼다.대치동 주민은 박성웅으로 밝혀졌다. 유재석은 "서울대 출신인 이상윤이 대치동 출신인 줄 알았다"고 솔직하게 털어놨고, 이상윤은 "저는 여의도였다"고 전했다.박성웅과 이상윤은 영화 '오케이 마담' 출연 후 절친이 됐다며 남다른 우정을 드러냈다.박성웅은 녹화 중 걸려 온 아내 신은정 전화를 받고 "여보 나 촬영 중"이라고 애정을 표현하며 사랑꾼 면모를 자랑했다. 또 "아들이 17세인데, 아직도 출근할 때 입에다 뽀뽀해 준다. 서로 징그러워 하지만, 고맙다"고 말했다.유연석이 "전화받으니까, 누아르로 바뀌네"라고 말하자, 박성웅은 "작년에 한 명도 안 죽였다. 지금은 귀농한 캐릭터 찍고 있다"고 전했다.'실제로 귀농 생각'을 묻자, 박성웅은 "그럴 생각 없다"고 밝혔고, 유재석 또한 "전혀 없다"고 강조했다. 이상윤은 "귀농 좋지만, 벌레가 싫다"고 털어놨다.이에 공감한 유재석이 "모기, 하루살이 싫다"고 하자, 이상윤은 "별명이 메뚜기인데"라며 놀렸다. 유재석은 "몇 년 만에 보는데 실수하네?"라며 긁힌 모습을 보여 폭소케 했다.동갑 친구인 박성웅과 유재석은 같은 야구팀 출신이라고. 30대 때 야구단 활동을 했던 유재석은 "결혼 후 은퇴했다. 나가기가 쉽지 않더라"고 털어놨다. 반면 박성웅은 단장까지 하며 상반된 행보를 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr