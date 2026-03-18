사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 요정급 미모가 팬들의 마음을 설레게 하고 있다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 꽃과 하트 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 장원영은 밝은 베이지 톤의 공간 벽에 기대 앉아 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 고개를 살짝 숙이고 있으며 아이보리 컬러의 트렌치코트를 입고 무릎을 끌어안은 자세로 검은 가죽 롱부츠를 신은 모습이 차분한 분위기를 만든다. 특히 뾰루퉁한 표정이 팬들의 마음을 약하게 만든다.이어진 사진에서는 복도에서 같은 트렌치코트를 입고 양손으로 얼굴을 감싼 채 정면을 바라보고 있고 복도 끝 유리문과 벽면 전화기가 보이는 공간이 더해져 일상적인 배경 속에서도 시선을 끈다. 또 다른 사진에서는 붉은색 헬로키티 케이스가 장착된 휴대폰으로 거울 셀카를 찍으며 흰색 홀터넥 스타일 의상을 입고 있고 가슴 부분에 금속 장식이 더해진 디테일과 또렷한 메이크업, 길게 내려오는 머리가 강조된다.마지막 사진에서는 붉은색 민소매 의상을 입고 벽 앞에서 상반신을 틀어 카메라를 바라보며 긴 머리를 등 뒤로 넘긴 채 선명한 눈매와 피부 표현이 드러나는 구도로 또 다른 분위기를 연출한다.이를 본 팬들은 "진짜 공주에요" "너무 여자시다" "너무 예뻐" "화이팅" "내 예쁜 공주" "세상에서 제일 예뻐" 등의 댓글을 달았다.한편 장원영은 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다. 2004년생인 장원영은 2018년 프로젝트 그룹 아이즈원으로 데뷔, 활동 종료 후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr