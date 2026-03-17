사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 30기에서 압도적인 피지컬과 이목구비로 인기남으로 등극한 영수가 옥순의 마음을 설레게 해 눈길을 끈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_이거 그냥 썸 아닌데? 둘 사이 흐르는 설렘의 공기'라는 영상이 올라왔다.영상에서 공용거실에서 30기 영수와 옥순이 소파에서 대화를 나눴다. 앞서 옥순이 여동생 같이 느껴졌다는 영수는 옥순에게 "여동생 있으면 좋겠다"며 "진짜 잘 해줄건데"라고 말했다. 이에 옥순은 웃으며 "아 여동생이어서 잘 해줬었던 거냐"며 자신을 챙겨줬던 영수에 대한 마음을 드러냈다.영수는 웃으며 "아 어젯밤에 어찌나 징징대던지"라며 놀렸고 옥순은 영수와 함께있는 시간이 즐거운 듯 계속 웃는 모습을 보였다. 이어 옥순은 영수에게 "동물 무슨 상 같다는 말 많이 듣냐"며 영수 보고 삵 같다고 해 웃음을 자아냈다. 그러자 영수는 "그렇게 내가 막 할퀴게 생겼냐"며 받아쳤다. 그러더니 영수는 옥순에게 "여기 더 있을 거냐 아니면 갈거냐"고 물었고 옥순은 "여기 있겠다"고 했다.이에 영수는 "괜히 나 때문에 못 움직이고 있는 걸까봐 그런다"고 했다. 하지만 영수에게 관심이 있는 옥순은 "아니다"라며 영수와 함께 있고 싶어 했다. 이외에도 공용거실에 있던 영수가 "나 안경써야겠다"며 방으로 올라가자 그 모습을 보겠다며 옥순은 영수의 방까지 따라가기도 했다. 옥순은 방에서 안경을 쓴 영수 비주얼에 칭찬을 계속 하는 모습을 보였다.이후 이어진 1대 1 데이트에서 남성들의 선택이 있을 때 영수는 옥순을 선택했다. 두 사람은 연애관에 대한 진지한 대화를 나눴고 옥순은 연신 영수에게 이것저것 질문을 하며 관심을 보였다. 옥순은 "최종선택의 의미가 뭐냐"며 "난 나가자마자 1일 이런건 좀 아닌 것 같다"고 했다. 하루종일 옥순과 데이트 했던 영수는 "진짜 옥순이랑은 하루 된 거잖냐"며 "하루 만에 내가 이렇게 됐다는 게 짜증난다"고 너스레를 떨었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr