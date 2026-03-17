레토피아살롱 글로벌 오디션 메인 포스터 / 사진 = 레토피아살롱

엔터테인먼트 기업 레토피아살롱이 2027년 데뷔를 앞둔 보이그룹의 마지막 멤버를 찾는다.16일 레토피아살롱은 공식 SNS를 통해 2026 레토피아살롱 글로벌 오디션 포스터와 오디션 가이드 숏필름을 공개했다. 이날 공개된 오디션 가이드 숏필름에는 오디션 참가자에게 요구되는 자격 요건과 가이드라인이 구체적으로 담겨 있다.레토피아살롱에 따르면 이번 오디션은 오는 4월부터 6월까지 일본(센다이·오키나와·오사카·교토·도쿄·지바·후쿠오카), 인도네시아(자카르타·반둥), 태국(방콕·치앙마이), 호주(시드니·멜버른·브리즈번), 미국(로스앤젤레스·오렌지카운티·호놀룰루), 캐나다(토론토) 등 전 세계 18개 도시를 순회하며 진행된다.레토피아살롱은 내년 데뷔를 앞둔 첫 보이그룹의 멤버를 선발하는 동시에 향후 선보일 걸그룹을 위한 숨은 원석까지 발굴하는 것이 이번 오디션의 목표라고 밝혔다. 그러면서 2008년부터 2014년 사이의 출생자라면 성별과 국적에 관계없이 누구나 지원할 수 있다고 덧붙였다.한편, 레토피아살롱은 방탄소년단의 글로벌 성공 신화를 이끈 방우정 대표를 비롯한 김수린 CCO, 박준수 COO 등 하이브 출신 핵심 인사들이 뜻을 모아 설립한 엔터테인먼트 기업이다. 이들은 현재 첫 프로젝트로 보이그룹 론칭을 준비 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr