이휘재 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, MC배 SNS 캡처

방송인 이휘재가 4년 만에 방송 복귀를 알렸다. 이중 '불후의 명곡' 녹화장에 그의 무대 응원 도시락이 준비된 사실이 알려져 화제다.16일 방송 사전 MC배(본면 배영현)은 자신의 SNS에 "그리고 감동 무대, 오랜만에 마주한 휘재 형님!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 불후의 명곡 큐시트와 함께 '맛있게 드세요. 이휘재 님의 무대를 응원합니다'라는 글귀가 적힌 쌈밥 도시락이 놓였다. 이를 두고 이휘재의 아내인 인플루언서 문정원이 내조에 나선 것이 아니냐는 이야기가 흘러나왔다.이날 이휘재는 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서 진행된 KBS 2TV '불후의 명곡' 2026 연예계 가왕전 특집 녹화에 임한 것으로 전해졌다. 해당 녹화 현장에는 이휘재 외에도 조혜련, 홍석천, 박준형, 송일국, 오만석, 문세윤, 김신영, 천단비, '개그콘서트' 챗플릭스 팀, 이찬석, 랄랄이 함께한 것으로 알려졌다.앞서 이휘재는 2013년 쌍둥이 아들과 함께 KBS 육아 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받은 바 있다. 그러나 이휘재의 부적절한 발언과 태도가 도마에 올랐고 이어 문정원의 뒷광고 논란, 층간 소음, 놀이동산 장난감 '먹튀' 논란 등 가족 관련 논란도 지속되며 잠정 활동을 중단했다.한편, 캐나다에서 거주하며 은퇴설까지 불거졌던 이휘재는 '불후의 명곡'으로 4년 만에 방송에 나섰다. 일각에서는 이번 출연을 시작으로 복귀 물꼬를 튼 것 아니냐는 여론도 제기됐다. '불후의 명곡' 측은 그의 과거 가수 이력을 토대로 일회성 섭외를 한 것이라고 설명했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr