사진제공=MPMG(엠피엠지)

일본 유명 밴드 킹 누(King Gnu)가 내한 공연을 개최한다.이번 공연 "King Gnu CENTRAL TOUR 2026 in Seoul"은 오는 6월 20일과 21일 양일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 열린다. 이번 투어는 일본과 아시아 총 15개 도시를 순회하는 일정으로, 킹 누 활동 중 역대 최대 규모로 기획됐다.킹 누는 2024년 일본 5대 돔 투어를 마무리하며 활동을 이어왔다. 이번 "CENTRAL TOUR"에서는 무대를 공연장 중앙에 배치하는 360도 센터 스테이지 연출을 도입해 관객과 만날 예정이다.2024년 4월 올림픽홀에서 첫 내한 공연을 가졌던 킹 누는 이번에 KSPO DOME으로 장소를 옮겨 규모를 대폭 확대했다. 회당 약 1만 5000명의 관객을 수용할 수 있는 규모다.킹 누는 앞서 발매한 싱글 "AIZO"에 서울 공연 실황 음원을 수록한 바 있다. 첫 내한 당시 한국 관객들이 보여준 반응을 음반에 기록하며 화제를 모았다.킹 누는 츠네타 다이키, 이구치 사토루, 아라이 카즈키, 세키 유우로 구성된 4인조 밴드다. 2019년 데뷔 후 "白日(백일)", "逆夢(역몽)", "SPECIALZ" 등을 발표하며 일본 음악 시장에서 입지를 굳혔다.서울 공연 티켓 예매는 17일 오후 7시부터 예스24 티켓을 통해 진행된다. 가격은 좌석 등급에 따라 15만 4000원에서 16만 5000원 사이로 책정됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr