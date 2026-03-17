일본 유명 밴드 킹 누(King Gnu)가 내한 공연을 개최한다.
이번 공연 "King Gnu CENTRAL TOUR 2026 in Seoul"은 오는 6월 20일과 21일 양일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 열린다. 이번 투어는 일본과 아시아 총 15개 도시를 순회하는 일정으로, 킹 누 활동 중 역대 최대 규모로 기획됐다.
킹 누는 2024년 일본 5대 돔 투어를 마무리하며 활동을 이어왔다. 이번 "CENTRAL TOUR"에서는 무대를 공연장 중앙에 배치하는 360도 센터 스테이지 연출을 도입해 관객과 만날 예정이다.
2024년 4월 올림픽홀에서 첫 내한 공연을 가졌던 킹 누는 이번에 KSPO DOME으로 장소를 옮겨 규모를 대폭 확대했다. 회당 약 1만 5000명의 관객을 수용할 수 있는 규모다.
킹 누는 앞서 발매한 싱글 "AIZO"에 서울 공연 실황 음원을 수록한 바 있다. 첫 내한 당시 한국 관객들이 보여준 반응을 음반에 기록하며 화제를 모았다.
킹 누는 츠네타 다이키, 이구치 사토루, 아라이 카즈키, 세키 유우로 구성된 4인조 밴드다. 2019년 데뷔 후 "白日(백일)", "逆夢(역몽)", "SPECIALZ" 등을 발표하며 일본 음악 시장에서 입지를 굳혔다.
서울 공연 티켓 예매는 17일 오후 7시부터 예스24 티켓을 통해 진행된다. 가격은 좌석 등급에 따라 15만 4000원에서 16만 5000원 사이로 책정됐다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
이번 공연 "King Gnu CENTRAL TOUR 2026 in Seoul"은 오는 6월 20일과 21일 양일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 열린다. 이번 투어는 일본과 아시아 총 15개 도시를 순회하는 일정으로, 킹 누 활동 중 역대 최대 규모로 기획됐다.
킹 누는 2024년 일본 5대 돔 투어를 마무리하며 활동을 이어왔다. 이번 "CENTRAL TOUR"에서는 무대를 공연장 중앙에 배치하는 360도 센터 스테이지 연출을 도입해 관객과 만날 예정이다.
2024년 4월 올림픽홀에서 첫 내한 공연을 가졌던 킹 누는 이번에 KSPO DOME으로 장소를 옮겨 규모를 대폭 확대했다. 회당 약 1만 5000명의 관객을 수용할 수 있는 규모다.
킹 누는 앞서 발매한 싱글 "AIZO"에 서울 공연 실황 음원을 수록한 바 있다. 첫 내한 당시 한국 관객들이 보여준 반응을 음반에 기록하며 화제를 모았다.
킹 누는 츠네타 다이키, 이구치 사토루, 아라이 카즈키, 세키 유우로 구성된 4인조 밴드다. 2019년 데뷔 후 "白日(백일)", "逆夢(역몽)", "SPECIALZ" 등을 발표하며 일본 음악 시장에서 입지를 굳혔다.
서울 공연 티켓 예매는 17일 오후 7시부터 예스24 티켓을 통해 진행된다. 가격은 좌석 등급에 따라 15만 4000원에서 16만 5000원 사이로 책정됐다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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