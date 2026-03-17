엄마는 맹신하고, 아빠는 때리고…결국 자해 시도, "사육 하고 있어" ('오은영리포트')[종합]

사진제공=MBC

'오은영 리포트-가족 지옥'에 '비트 가족'이 등장했다.지난 16일 오후 9시 방송된 MBC 예능 '오은영 리포트'는 '가족 지옥' 3탄으로 꾸려졌다. '가족 지옥'은 가까운 사이이기에 서로에게 더 깊은 상처를 주게 되는 가족의 문제를 집중 조명하는 특집 기획이다.'가족 지옥' 특집 세 번째 이야기, '비트 가족'은 25세 아들의 일거수일투족을 통제하는 엄마가 등장해 시청자들의 이목을 집중시켰다. 엄마는 아들의 먹는 것부터 자는 것까지 아들의 모든 것을 통제하며 "올바른 사육을 하고 있다"라고 주장해 안방에 놀라움을 안겼다.엄마의 남다른 건강식단이 눈길을 끌었다. 그 가운데 4년째 식탁 위에 매일 올리고 있다는 비트죽에 MC들은 경악을 금치 못했다. 비트와 우엉, 견과류, 생강차, 나물 등을 넣고 갈았다고. 엄마는 쉴 새 없이 아들의 건강을 걱정하며 불안감을 드러냈다. 심지어는 25세 아들의 치매를 걱정할 정도. 이에 엄마는 아들의 건강검진을 위해 병원을 찾았고, 의사의 만류에도 비트죽 식단을 고집하는가 하면, 괜찮다는 의사의 말에도 방사선을 걱정해 CT 촬영을 망설였다. 이에 아들은 엄마가 건강 정보프로그램을 맹신하고 따른다고 털어놨다.식이조절을 위해 갈아서 만든 음식을 주지 말라는 의사의 조언에도 엄마는 다시 비트죽을 아들에게 건넸다. 이렇듯 엄마의 꺾이지 않는 고집과 통제에 아들은 이성의 끈을 놓았고, 스스로 깬 컵에 다쳐 손의 말초신경이 찢어진 적도 있었다고. 오은영 박사는 "집에 아들의 어렸을 적 사진들만 걸려있더라. 엄마는 아들을 아직도 어릴 적 모습으로 바라보며, 그때 해주지 못한 걸 지금 해주려는 것 같다"라고 분석했다. 이어 건강에 대한 공포와 불안의 뿌리가 엄마의 가족사와 관련 있는 것은 아닌지 조심스럽게 물었다.엄마는 자신의 어머니와 관련된 가슴 아픈 사연을 털어놨다. '비트 가족' 엄마는 "친정엄마가 제가 어렸을 때부터 몸이 안 좋으셨다. 엄마를 병원에 모시고 가고 싶었지만, 제가 할 수 있는 건 병간호뿐이었다"라고 건강염려증 이면에 자리한 슬픔에 대해 전했다. 이어 엄마는 "아들이 너무나 소중하더라. 그래서 어긋난 모정이 생긴 것 같다"라며 눈물을 쏟아냈다.'비트 가족'의 오랜 상처는 아들과 아빠 사이에도 있었다. 어릴 적 수면에 어려움을 겪었다는 아들은 "잠을 못 잔다고 아빠가 때리고 소리 지르곤 했다. 그 이후부터 사람 눈을 못 마주치겠더라"라며 오열했다. 대학교를 세 번이나 자퇴하고 군생활에 어려움을 겪을 만큼 대인관계를 힘들어하게 된 것 역시 아빠와 관련된 기억이 원인이었다고.엄마의 통제 속에서도 아들의 편을 들어주던 다정한 아빠의 모습과는 180도 다른 과거에 MC들 역시 놀라움을 감추지 못했다. 아빠는 "그렇게 큰 상처가 되고 지금까지 영향을 미쳤는지 몰랐다. 마음이 많이 아프다"라며 아들에게 진심 어린 사과를 전했다.과한 통제의 엄마와 예측 불가의 훈육을 했던 아빠. 오은영 박사는 "어린 시절 부모와의 경험은 자녀의 평생에 걸쳐 영향을 준다. 부모에게 내 의견을 이야기하면 안전하지 않다는 경험이 쌓이면, 단체나 조직 안에서도 자신의 생각을 말하는 데 두려움을 느끼게 된다. 부모가 내 의견을 받아주는 경험을 해봐야, 나만의 생각과 기준을 만들 수 있다"라고 조언했다.이에 '비트 가족' 아빠는 "여유를 가지고 아이를 받아들이는 포용력이 부족했던 것 같다"라고 아들에게 다시 한번 미안함을 전했고, 엄마 역시 "그동안 엄마가 미안해. 사랑해"라며 앞으로 비트죽은 권하지 않겠다고 약속했다. 오랜 시간 서로를 옭아매고 있던 상처와 불안이 조금씩 해소되는 순간이었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr