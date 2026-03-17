22기 옥순, 공무원 퇴사하고 제2의 인생…재혼에 거주지 변경까지

‘나는솔로’ 22기 옥순이 새 거주지 부산에서의 일상을 알렸다.22기 옥순은 지난 13일 "지유 새신발이랑 옷도 사고 선우 외출복도 사고 이것저것 소비는 많았지만 재밌고 설레는 3월을 보냈어요"라고 적었다.이어 옥순은 "멋부린다고 레더자켓에 스커트 자주 입고 다녔는데 부산도 급 추워졌어요"라고 덧붙였다.옥순은 공무원을 그만두고 대전을 떠나 부산에서 제2의 인생을 시작했다.한편, 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전, 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr