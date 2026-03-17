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개그우먼 김숙(50)이 채널A 신규 프로그램 '집을 바꿀 순 없잖아?!'에 출연한다.'집을 바꿀 순 없잖아?!'는 지저분한 생활 공간에서 쌓아둔 물건을 비우고, 흐트러진 수납은 바로잡는 정리 습관 개선 프로그램이다. 정리 단속반으로 나선 출연진들이 직접 정리 과정에 참여해 물건을 버리고, 정리하고, 배치하며 공간을 변화시킬 예정이다.정리 습관을 책임질 정리 단속반으로는 김숙, 이은지, 박은영이 출격한다. 먼저 "어수선한 집만 봐도 숨이 턱 막힌다"는 정리의 달인 김숙은 현장 지휘부터 실행까지 책임지는 정리 단속반의 정리 총괄로서 활약할 예정이다.이어 정리 단속반의 멘탈 총괄로 나선 이은지는 아직은 정리와 혼돈 사이의 모호한 경계에 있는 1년 차 정리 초보로서 사례자와 단속반의 입장을 넘나들며 현실 공감형 멘탈 케어를 담당한다. 또한 중식 여신 박은영 셰프가 주방 총괄을 맡아 효율적인 조리 공간으로 탈바꿈시키고, 이정원 마스터가 합류해 공간의 전문성을 더한다.첫 방송을 앞두고 공개된 공식 포스터 속에는 명찰과 배지로 꾸민 정리 단속반 4인의 개성 넘치는 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 정리 총괄 김숙, 멘탈 총괄 이은지, 주방 총괄 박은영, 그리고 정리 반장 이정원이 선보일 숨은 공간 찾기 프로젝트에 귀추가 주목된다.'집을 바꿀 순 없잖아?!'는 오는 20일 오후 8시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr