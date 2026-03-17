'뚝' 소감 잘린 '케데헌'…K콘텐츠, 화려한 축배 뒤에 남은 씁쓸한 숙제[TEN스타필드]

사진제공=A.M.P.A.S.

사진제공=넷플릭스

사진제공=A.M.P.A.S.

사진=오스카 유튜브 채널 영상 캡처

K콘텐츠가 다시 한번 세계 영화사의 한 페이지를 장식했다. 한국의 정서와 문화적 요소를 담은 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')가 제98회 아카데미 시상식에서 2관왕을 차지하며 새로운 역사를 쓴 것이다. 하지만 그 주역들은 영광의 순간을 만끽하지 못했다. 수상 소감을 다 얘기하지도 못했는데, 뚝 잘라버린 것이다. 시상식의 무례한 진행은, K콘텐츠가 마주한 화려한 겉치레와 차가운 현실을 동시에 보여줬다. 2관왕이라는 타이틀 뒤, 씁쓸한 홀대 는 K콘텐츠의 현주소를 날카롭게 되묻게 만든다.'케데헌'은 지난 15일(현지시간) 미국 로스앤잴레스 할리우드 돌비 극장에서 열린 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상, 주제가상을 수상했다. 이날 시상식에서 '케데헌' 팀은 두 차례나 수상 소감 발표를 가로막히는 난감한 상황에 처했다.장편 애니메이션상 수상 순간, 매기 강 감독과 공동 연출자 크리스 애플한스, 프로듀서 미셸 웡이 무대에 올라 수상 소감을 말하던 중 음악이 재생됐다. 다행히 음악이 멈추면서 세 사람은 소감을 마무리할 수 있었다.하지만 주제가상 수상 때는 무대에 오른 주역들이 결국 수상 소감을 마무리하지 못하는 일이 발생했다. 이재가 소감을 마친 직후 작곡팀 아이디오(IDO, 이유한 곽중규 남희동)의 이유한이 마이크를 이어받아 소감을 적어온 종이를 펼쳐 이야기를 시작했다. 하지만 말문을 뗀 지 얼마 지나지 안하 '컷오프' 음악이 흘러나왔다. 이재를 비롯한 제작진은 아쉬움에 발을 동동 구르기도 했다.특히 수상 직전에는 이재와 오드리 누나,레이 아미가 '골든'(Golden)으로 축하 무대를 선보였다. 축하 무대 때는 충분한 시간이 주어졌지만, 이들의 진짜 이야기를 들을 수 있는 시간은 충분치 못했다는 점이 더욱 아쉬운 대목이다. 이후 이들은 백스테이지와 공식 보도자료를 통해 못다한 수상 소감을 전하기도 했다.아카데미의 진행을 두고 국내외 네티즌들 사이에서는 "졸렬하다", "아니꼽게 보는 시선이 깔려있는 것 같다", "인종차별 아닌가" 등 의아하다는 반응이 잇달았다. 외신들도 시상식의 '무례함'을 지적했다. 연예매체 버라이어티는 "아카데미는 시청률 반등을 위해 K팝을 이용하면서 정작 그들의 목소리는 지웠다"고 꼬집었다. 롤링스톤은 "글로벌 팬덤을 모독한 오판"이라며 강도 높게 비판했다. 더 가디언도 "유리 천장은 여전히 견고하다"며 이번 사태가 단순한 기술적 실수가 아닌, 아시아 창작자를 대하는 서구 주류 사회의 무의식적 배제임을 시사했다.이는 '소비되는 K콘텐츠'가 가진 태생적 비애를 드러낸다. 할리우드는 K팝과 K콘텐츠의 화제성, 상업적 가치는 탐내면서도, 그들이 창작의 주체로서 내뱉는 메시지는 경시했다. 아직은 '파트너'가 아닌 '볼거리'로만 여기는 오리엔탈리즘적 시선이 2026년 오스카에서도 여전히 남아있는 것. 1분 남짓한 해프닝이라 치부하기엔 K콘텐츠를 대하는 그들의 시선이 아직까지는 편의적이라는 사실이 드러난 대목이다.더 뼈아픈 지점은 '케데헌'을 온전한 의미의 오리지널 K콘텐츠로 볼 수 있냐는 논쟁이다. '기생충' 이후 한국 자본과 인력이 주도한 오리지널 서사가 아카데미의 벽을 넘은 사례는 사실상 전무하다. 기대를 모았던 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'조차 올해 아카데미 진출에 실패하며 한국 영화의 저력을 증명할 기회를 놓쳤다. '케데헌'의 수상이 반가우면서도 개운치 않은 이유는, 이것이 한국의 색채를 입힌 '글로벌 기획물'의 성공일 뿐 우리만의 독창적인 서사가 주류로 인정받은 결과는 아니라는 점 때문이다.K콘텐츠의 위상이 높아진 것은 분명하다. 하지만 이번 아카데미의 무례한 진행은 K콘텐츠가 아직은 주류이자 존중받는 주제로 완전히 자리 잡지 못했음을 시사한다. 일회성 볼거리를 넘어 우리만의 고유한 문화적 가치를 세계 시장에 각인할 수 있는 K콘텐츠의 내실 있는 성장을 고민해봐야 할 시점이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr