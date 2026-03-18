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/ 사진 제공 = MBC ‘어서와 한국은 처음이지?’

‘어서와 한국은 처음이지?’가 재정비를 마치고 돌아왔다.MBC에브리원 ‘어서와 한국은 처음이지?’가 재정비를 마치고 새롭게 돌아온다. 기존의 ‘호스트 초대’ 방식을 넘어 한국을 사랑하는 외국인이라면 누구나 여행의 주인공이 될 수 있도록 포맷을 확장한 ‘어서와 한국은 처음이지?’는 그 첫 주자로 ‘에펠탑의 명물’ 파코를 선정했다. 이런 가운데 최근 진행된 첫 녹화 현장은 기분 좋은 웃음과 설렘이 가득했다고 해 기대를 모은다.녹화 현장에서 가장 먼저 출연진의 시선을 강탈한 것은 180도 바뀐 스튜디오였다. 마치 공항을 그대로 옮겨놓은 듯한 디테일한 세트 구성에 MC 김준현과 딘딘은 "진짜 공항에 있는 것 같다”, “녹화하러 왔는데 여행 가는 기분"이라며 연신 감탄을 쏟아냈다.다시 뭉친 ‘원조 MC 콤비’ 김준현과 딘딘의 호흡은 여전했다. 든든한 터줏대감 김준현은 특유의 여유로운 진행으로 현장 분위기를 안정감 있게 이끌었고, 돌아온 원년 멤버 딘딘은 "다시 내 집에 돌아온 것 같다"며 특유의 재치 있는 입담으로 활기를 불어넣었다. 두 사람은 오랜 공백이 무색할 만큼 찰떡같은 케미를 선보이며 현장에 웃음꽃을 피웠다.또한, 첫 번째 여행 주인공인 파코의 여정을 더욱 풍성하게 해석해 줄 프랑스 전문가 3인방의 조합도 기대 이상이었다. 그중 침착맨의 유튜브에 출연해 조회수 600만 뷰를 돌파한 화제의 인물, 정일영 교수는 특유의 재치 있는 입담으로 해박하고 흥미진진한 프랑스 문화 해설을 해주며 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.여기에 최근 ‘관광 통역 안내사’ 자격증을 취득 소식을 알린 파비앙이 1년 반 만에 방송에 출연해 반가움을 자아냈다. 지난 1년 동안 공부에 몰두했다는 그는 한국인보다 더 깊이 있는 역사와 문화 지식을 뽐내며 파코의 여행에 깊이를 더했다.지난해 결혼해 ‘새신랑’이 된 로빈 역시 한층 여유로운 모습으로 함께했다. 파비앙과 로빈은 주인공 파코에 대해 “예전에는 우리가 한국에서 제일 유명한 프랑스인이었는데, 이제는 파코에게 밀린 것 같다”며 유쾌하게 인정하면서도, 프랑스인들만 발견할 수 있는 예리한 문화 차이를 포착하며 녹화 현장에 웃음을 더했다는 후문이다.한편 김준현은 최근 출근길에 팬을 무시했다는 의혹에 휘말렸다. 방송국 출입구에 서있던 팬들의 인사는 별다른 반응 없이 지나친 뒤 관계자 앞에서는 웃으며 깍듯하게 인사하는 모습의 영상이 공개되면서다. 이에 누리꾼들은 김준현의 태도를 지적하며 비난의 목소리를 냈다. 반면 짧은 영상만으로는 인성을 단정 지을 수 없다는 옹호 여론도 적지 않다.MBC에브리원 ‘어서와 한국은 처음이지?’는 오는 3월 19일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr