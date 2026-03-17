사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

사진제공=KBS '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’)의 강단둥이남매가 아빠 손민수의 생일을 맞아 화환으로 변신한다.오는 18일 방송되는 ‘슈돌’ 613회는 ‘럭키비키~ 인도 베이비의 탄생’ 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 임라라가 남편 손민수를 위해 서프라이즈 생일 파티를 기획한 가운데, 강단둥이남매가 태어나 처음 맞는 아빠 손민수의 생일을 축하하기 위해 깜찍한 화환으로 변신한다.강단둥이남매는 똑같은 고깔 모자를 쓰고 축하 화환처럼 큰 리본을 달고 귀여움을 뽐낸다. 특히 자기 얼굴보다 큰 리본을 앙 물고 빵빵한 볼살을 리본 뒤로 숨긴 단이와 리본이 마음에 든 듯 꼬옥 움켜쥔 채 배시시 웃는 강이의 모습이 앙증맞은 매력을 뿜어낸다. 강이는 “생일 축하드려요. 꽃 대신 제가 왔어요”라고 적힌 문구를, 단이는 “아빠 사랑해요. 선물은 저예요”라는 문구를 달고 아빠에게 축하의 눈빛을 보내 랜선 이모, 삼촌들을 심쿵하게 만든다.화환으로 변신한 강단둥이남매의 귀여움에 손민수는 “너무 귀여워”라며 돌고래 샤우팅을 하더니 “강이, 단이가 20년치 생일 선물이야”라며 행복한 미소를 감추지 못한다. 특히 손민수는 “작년 생일에는 임신 사실을 선물로 받았다”라며 “이번 생일은 강이, 단이가 태어나고 같이 보내는 첫 생일이라 더 의미가 있다”며 강단둥이남매와 함께하는 첫 생일에 눈물을 글썽이며 남다른 감동을 드러낸다.꽃보다 사랑스러운 화환으로 변신한 강단둥이남매의 모습은 ‘슈돌’은 18일 오후 8시 30분 만나볼 수 있다.손민수와 임라라는 2023년 5월 결혼했으며, 2025년 10월 쌍둥이 남매를 얻었다. 임라라는 쌍둥이 출산 후 하혈로 두 달간 걷지도 못했을 정도로 힘든 출산 과정을 겪었던 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr