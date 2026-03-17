사진=인순이 딸 SNS

가수 인순이가 방송에서 딸의 얼굴을 공개한 가운데, 과거 그의 딸이 모친과 합동 공연을 열었던 현장이 주목받고 있다.딸 세인 양은 최근 자신의 인스타그램에 "L.O.V.E full version!🤍"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 세인 양이 인순이와 함께 무대에서 노래를 부르고 있는 모습. 특히 모녀는 비주얼부터 가창력까지 쏙 빼닮아 눈길을 끌었다.한편 세인 양은 한국켄트외국인학교를 졸업하고 스탠퍼드 대학교를 수석 졸업했다. 마이크로소프트에 입사했다가 퇴사 후 현재는 한국에서 지낸다. 세인 양은 과거 tvN 예능 '뇌섹시대 문제적 남자' 126회에 출연한 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr