사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 자신의 휴일 일상을 공유해 눈길을 끈다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 지난 노동절 전태일 기념관을 찾은 근황을 공개했다.공개 된 사진 속 안현모는 허리 라인이 잡힌 짙은 회색 트렌치 코트를 착용해 단정하면서도 절제된 분위기를 드러낸 모습이다. 짙은 회색 트렌치 코트를 착용한 모습은 허리선이 자연스럽게 잡히며 단정한 분위기를 더하고 옆에는 책을 들고 있는 인물 형태의 동상 조형물이 함께 자리해 공간의 특징이 함께 드러난다.이를 본 팬들은 "이쁘지, 날씬하지, 똑똑하지 부족한게 뭐야" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "전태일 열사님의 노력이 오늘날의 노동절 휴일 및 노동권 개선으로 이어졌습니다" "여전히 아릅답구나" "늘 존경해요" 등의 댓글을 달았다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr