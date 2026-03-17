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최근 '비밀통로' 제작사 측은 공식 계정에 "👤 공연 사진 공개 동재 ∞ #김선호"라고 적었다.김선호의 연극 '비밀통로' 공연 사진이 올라온 것. 공개된 사진 속 김선호는 무언가 억울한 표정으로 허공을 응시하고 있다. 작품 초반엔 다소 수척해진 모습이었지만 점차 컨디션을 회복하는 모양새다.앞서 김선호는 1인 법인 설립 및 정산 구조와 관련해 조세 회피 의혹에 휩싸였다. 해당 법인을 서울 용산 자택 주소지에 두고 가족을 임원으로 등재해 급여를 지급하거나, 법인 카드를 사적으로 사용했다는 의혹도 제기됐다.김선호 측은 "과거 전 소속사로부터 정산받은 적은 있으나, 현재는 법인 운영을 중단했고 행정적 폐업 절차도 마무리 단계"라고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr