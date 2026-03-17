사진제공=에스톤

가수 딘딘과 조현영이 리메이크 싱글 '다시 태어나도'를 발표한다. 음원은 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.'다시 태어나도'는 1998년 11월 발표된 가수 김돈규와 가수 에스더의 듀엣곡이다. 발매 당시 대중의 관심을 받으며 남녀 듀엣 발라드의 대표곡으로 평가받았다.이번 리메이크에는 친구 사이로 알려진 딘딘과 조현영이 참여했다. 두 사람은 학창 시절부터 이어온 친분을 바탕으로 호흡을 맞췄고 원곡을 재해석했다.발매에 앞서 공개된 영상에서는 두 사람의 과거 일화가 소개됐다. 딘딘과 조현영은 "학교보다 노래방을 더 자주 갔던 것 같다"고 회상했다. 두 사람은 학창 시절 노래방을 이용하던 당시 상황을 언급했다.곡에 대한 설명도 이어졌다. 딘딘은 "'다시 태어나도'가 선배 세대에게는 남녀 대표 듀엣곡이었다고 하더라"고 말했다. 이어 "우리 세대에게는 나윤권의 '안부' 같은 느낌의 곡"이라고 덧붙였다.이번 곡은 원곡의 감성을 유지하면서 두 아티스트의 개성을 반영했다. 자연스러운 호흡을 통해 곡의 감정을 전달하는 데 중점을 뒀다.딘딘과 조현영의 리메이크 싱글 '다시 태어나도'는 17일 오후 6시에 정식 출시된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr