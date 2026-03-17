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사진=KBS1 '아침마당'

배우 정상훈이 유준상을 향해 존경심을 표했다.17일 오전 방송된 KBS1 교양 '아침마당'의 화요초대석에는 뮤지컬 '스윙 데이즈 암호명 A'의 유준상과 정상훈이 출연했다.이날 정상훈은 유준상에 대해 "처음엔 무서웠다"라며 첫인상을 언급했다. 정상훈은 "선입견이 있었는데 따뜻하시더라"라며 "밥을 사주는 것뿐만 아니라 다른 후배들보다 더 잘해주신다. 그래서 항상 감사하다"라고 말했다.이어 정상훈은 "뮤지컬을 열정적으로 하는 모습에 본받을 점이 많다"며 "저도 일찍 나오는 편인데, 저보다 더 일찍 나오신다"고 유준상의 책임감을 칭찬했다. 이어 "나오는 모습도 못 보고 퇴근하는 모습도 못 봤다"며 "출퇴근하시는 걸 못 보니까 '여기서 사시나' 싶었다. 후배로서 많이 배웠다"라고 고백했다.한편 유준상이 출연을 예고한 '스윙 데이즈_암호명 A'는 대한민국 최고의 제약회사를 창업한 기업인이자 독립운동가인 고(故) 유일한 박사의 삶을 모티브로 한 이야기다. 암호명 'A'라는 이름으로 OSS(미국 CIA 전신)가 주도한 비밀 독립작전 '냅코 프로젝트'에 참여했던 그의 선택을 중심으로 기록되지 못한 이들의 신념과 용기를 무대 위에 담아낸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr