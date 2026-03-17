[전문] '김기리♥' 문지인, 유산 아픔 딛고 자연임신…"생명 스스로 찾아와"

사진=문지인 SNS

문지인이 임신 소식을 알리며 오는 8월 출산 예정이라고 밝혔다.문지인은 17일 자신의 SNS를 통해 "결혼 소식을 알려 드린지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 3년 차가 되어 이젠 저희가 엄마, 아빠가 된다. 그래서 둘이 아닌 셋이 됐다"라고 밝혔다.문지인은 "다가오는 8월에 만나게 될 생명이(태명)와는 결혼하고 얼마 안 돼 잠시 만났다가 이별했었는데, 그 이후 저한테는 조금 긴 기다림의 시간이었나 보다"라며 과거 유산 사실을 언급했다. 이어 "그 좋아하던 일과 축구, 유튜브마저 모든 걸 잠시 내려놓고 이런저런 많은 노력들을 하며 시간은 계속 흘러갔지만 왠지 제 삶 한 부분이 잠시 멈춰 있던 느낌도 받았다"고 그간의 심경을 토로했다. 그러면서 "계속된 실패에 혼란에 빠져있을 그때, 너무 감사하게도 생명이가 스스로 다시 찾아와 줬다"며 자연임신임을 짐작케 했다.문지인은 "지금 생각해 보면 그 힘들었던 과정은 생명이를 다시 만나는 소중한 여정이었던 것 같다. 그 시간들이 없었으면 덜 힘들었을지는 몰라도 이렇게 간절하고 애틋한 마음으로 만나진 못했을 것 같다"라고 전했다. 이어 "이제 새롭게 시작될 셋으로의 출발, 잘 준비해보려 한다. 무엇보다 최선을 다해 올바른 부모가 되어 건강한 가정, 잘 만들어 가겠다"고 다짐했다. 또한 "지금까지 함께 울어주고 끝까지 기도해주신 많은 지인들께 너무 감사드린다"며 "지금 이순간도 간절히 기다리시는 모든 가정 가운데 하루빨리 소중한 생명을 만나게 해주시길 함께 꼭 기도 드리겠다"고 덧붙였다.문지인은 초음파 사진도 공개했다. 문지인과 김기리는 아기의 초음파 사진을 들고 행복해 하고 있다. 그간 둘이서 찍었던 사진은 이제 세 식구가 되어 찍은 모습으로 눈길을 끈다.소속사도 이날 "문지인과 김기리는 결혼 후 얼마 지나지 않아 한 차례 유산의 아픔을 겪었다. 이후 시험관 시술 등 여러 노력을 이어왔지만 쉽지 않은 시간이 이어졌다. 그러던 중 잠시 마음을 내려놓았을 때 자연스럽게 소중한 새 생명이 찾아왔다"고 밝혔다.문지인은 2024년 5월 개그맨 김기리와 결혼했다. 두 사람은 SBS 예능 '동상이몽2'를 통해 신혼 생활을 공개하기도 했다.안녕하세요.결혼 소식을 알려 드린지 얼마 안 된 것 같은데벌써 3년 차가 되어 이젠 저희가 엄마아빠가 됩니다.그래서 둘이 아닌 셋이 되었습니다.다가오는 8월에 만나게 될 생명이와는결혼하고 얼마 안 돼 잠시 만났다가 이별했었는데요.그 이후 저한테는 조금 긴 기다림의 시간이었나 봐요그 좋아하던 일과 축구, 유튜브마저 모든걸 잠시 내려놓고이런저런 많은 노력들을 하며 시간은 계속 흘러갔지만왠지 제 삶 한 부분이 잠시 멈춰 있던 느낌도 받았답니다.그런데계속된 실패에혼란에 빠져있을 그때,너무 감사하게도 생명이가 스스로 다시 찾아와 주었답니다:)지금 생각해 보면 그 힘들었던 과정은 생명이를 다시 만나는 소중한 여정이었던 것 같습니다그 시간들이 없었으면 덜 힘들었을지는 몰라도이렇게 간절하고 애틋한 마음으로 만나진 못했을 것 같아요이제 새롭게 시작될 셋으로의 출발, 잘 준비해 보려 합니다무엇보다 최선을 다해 올바른 부모가 되어건강한 가정, 잘 만들어가겠습니다지금까지 함께 울어주고 끝까지 기도해주신 많은 지인분들께 너무 감사드립니다.그리고 지금 이순간도 간절히 기다리시는 모든 가정 가운데 하루빨리 소중한 생명을 만나게 해주시길 함께 꼭 기도 드리겠습니다김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr