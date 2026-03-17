SBS ‘골(Goal) 때리는 그녀들’

SBS ‘골(Goal) 때리는 그녀들’(이하 ‘골때녀’)에서 제2회 G리그 A조 다섯 번째 예선 경기가 공개된다.오는 18일 방송에서는 리부트 시즌 이후 아직 승리를 거두지 못한 두 팀, ‘FC원더우먼2026’과 ‘FC발라드림’의 벼랑 끝 혈투가 공개된다. ‘현 A조 최하위’ 발라드림은 조별리그 마지막 경기를 앞둔 만큼 ‘꼴찌 탈출’을 위해 다득점 승리가 절실한 상황. 이에 발라드림의 수장 이근호 감독은 “이번 경기는 기필코 무슨 수를 써서라도 이기겠다”며 비장한 각오를 밝혔다. 과연 발라드림은 연패의 늪에서 벗어나 조별리그 첫 승을 신고할 수 있을 것인지 궁금증을 자극한다.잇따른 부상 악재에 시달렸던 FC발라드림이 시즌 첫 완전체 전력으로 출격한다. ‘골때녀’ 최초 포트트릭의 주인공 ‘킥보경’ 김보경과 ‘투지의 아이콘’ 정예원이 최상의 컨디션으로 복귀하며, 그동안 보여주지 못했던 발라드림 ‘7인 스쿼드’가 마침내 베일을 벗는다. 두 에이스의 복귀에 더해, 직전 경기 0대 4 참패 이후 각성한 발라드림 멤버들은 혹독한 훈련을 통해 팀 전력을 한층 끌어올렸다는데. 완전체 ‘발라벤져스’로 거듭난 발라드림이 보여줄 ‘원조 강호’다운 경기력에 이목이 집중된다.조별리그 최종전을 앞둔 FC발라드림은 소유미와 김병지 감독의 부재로 전력 공백이 생긴 FC원더우먼2026을 상대로 철저한 맞춤 전략을 준비했다. 먼저 ‘골때녀’ 최강자 ‘마왕’ 마시마를 봉쇄하기 위해 ‘뼈예원’ 정예원이 다시 한번 ‘집념의 맨마킹’에 나설 예정이다. 지난 제1회 G리그 B그룹 예선전에서 마시마를 완전 봉쇄하며 팀의 승리를 이끌었던 정예원은 "마시마에게 뼈예원의 악몽을 다시 한번 보여주겠다“며 남다른 투지를 드러냈다. 경서X민서X서기 ‘삼서 트리오’ 또한 빈틈없는 ‘무결점 패스 플레이’를 가동해 기필코 다득점 승리를 이뤄내겠다는 각오인데. 과연 발라드림은 간절히 바라던 1승과 함께 조별리그 유종의 미를 거둘 수 있을지 관심이 쏠린다.‘7인 완전체’ 전력으로 나선 FC발라드림의 1승을 향한 도전은 18일 밤 9시 ‘골(Goal) 때리는 그녀들’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr