사진제공=SBS Plus, ENA

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'나는 SOLO' 30기 영수를 둘러싼 순자와 옥순의 갈등이 한층 깊어진다.오는 18일 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 영수-순자-옥순의 미묘한 삼각관계와 함께, 최종 선택을 하루 앞두고 진행된 슈퍼 데이트권 미션 현장이 공개된다.앞서 4일 차 동시 선택에서 영수는 순자에게 예고했던 대로 옥순을 선택했다. 영수의 선택을 받지 못한 순자는 이날 쓸쓸하게 숙소로 돌아가고, 옥순은 영수와 2시간 넘게 대화를 나눈다. 이후 옥순이 숙소에 들어서자, 순자는 재빨리 일어나 옥순을 피한다. 다음 날 아침, 순자는 영수가 여자 숙소를 찾아와 농담을 건네자 "이미 마음에 멍이 들어서 괜찮다"며 서운한 티를 낸다. 잠시 후 옥순이 등장하자 순자는 곧바로 2층으로 올라가 버리고, 영숙에게 "밑에 영수 님이랑 옥순 님이 있어서 너무 불편하다"고 토로한다.순자가 자리를 뜬 뒤, 영수와 옥순은 전날에 이어 또 1:1 대화를 나눈다. 이 자리에서 영수는 "만약 제가 슈퍼 데이트권을 따면 순자 님에게 쓰려고 한다. 1:1로 만나 얘기하면서 생각을 정리하려고"라고 밝힌다. 이에 옥순은 "마음을 좀 내려놓고 있겠다"며 "최종 선택 전에 생각을 정리할 시간을 가지길 바란다"고 덤덤하게 말한다. 두 사람의 대화를 지켜보던 MC 데프콘은 "와, 영수 진짜 고단수다"라며 혀를 내두른다.반면 순자는 옥순에게 기울어지는 듯한 영수의 행동에 "질투 나"라며 다른 솔로녀들에게 하소연을 늘어놓는다. 또 옥순과 마주칠 때마다 한숨을 푹푹 내쉬며 피하는데, 이를 눈치챈 옥순은 결국 영수를 따로 불러낸다. 과연 옥순이 영수에게 어떤 말을 건넬지 궁금증이 쏠리는 가운데, 30기는 슈퍼 데이트권을 건 미션에 들어간다. 첫 미션은 줄다리기 대결인데, 여기서 의외의 승자가 탄생하고 이들은 3MC 데프콘, 이이경, 송해나를 놀라게 하는 반전 선택을 한다. 최종 선택 전날까지 혼돈에 휩싸인 30기의 러브라인 판도 변화에 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 18일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr