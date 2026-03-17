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‘쇼미더머니12’ 본선 무대에 오를 피처링 라인업이 베일을 벗었다. 이 프로그램은 지난 1월 15일 시청률 0.6%로 출발했으며, 3월 12일 방송된 9회까지 계속해서 0%대 시청률을 이어가고 있다.19일(목) 밤 9시 20분 방송되는 '쇼미더머니12' 10회에는 14명의 생존자와 함께 대망의 본선 무대가 펼쳐진다. 첫 음원부터 각종 음원 차트와 온라인 화제성을 장악하며 열기를 끌어올리고 있는 가운데 바비, 저스디스, 페노메코, 더보이즈 선우, 언에듀케이티드 키드가 본선 피처링 라인업에 이름을 올리며 기대감을 더하고 있다.'쇼미더머니3' 우승자 출신이자, 아이돌 출신 래퍼의 편견을 깨부순 ▲바비가 이번 시즌 본선 무대 피처링으로 지원사격에 나서 이목을 집중시킨다. '쇼미더머니' 시즌9, 시즌11 프로듀서 출신이자 국내 힙합 신을 대표하는 ▲저스디스의 피처링 참여 역시 빼놓을 수 없는 기대 포인트다.여기에 팬시차일드(FANXY CHILD)의 멤버이자 힙합 신에서 활약 중인 프로듀서 겸 아티스트 ▲페노메코 그리고 '고등래퍼' 시즌1을 통해 랩 실력을 입증한 ▲더보이즈 선우의 출격 또한 예고돼 기대감을 끌어올리고 있다.‘쇼미더머니’ 피처링 무대를 통해 압도적인 존재감을 보여준 래퍼 ▲언에듀케이티드 키드까지 본선 피처링 라인업에 이름을 올린 가운데, 과연 이들이 누구와 어떤 조합의 레전드 무대를 만들어낼지 이목이 쏠린다.'쇼미더머니12'는 팀 디스 미션을 통해 14명의 생존자를 가려낸 상황이다. 팀 디스 미션에서 승리한 릴 모쉬핏·박재범 팀과 지코·크러쉬 팀은 팀원 전원이 생존했으며, 그레이·로꼬 팀과 제이통·허키 시바세키 팀에서는 포기앳더바텀과 더블다운이 탈락자로 확정됐다. 본선을 통해 세미파이널에 진출할 9명이 가려지는 가운데, 살아남을 래퍼는 누가 될지 궁금증을 고조시킨다.제작진은 "본선에서는 피처링 아티스트들과 함께 화려한 쇼 무대가 펼쳐질 예정”이라며 “세미파이널 진출을 두고 래퍼들의 전력 승부는 물론, 관객들을 열광시킨 무대가 이어지는 만큼 기대해주셔도 좋을 것"이라고 전했다.한편, 티빙에서는 '쇼미더머니12' 스페셜 무대에 오를 TOP5를 결정하는 쇼츠 랩 배틀 '야차의 세계 PART 2'가 진행 중이다. 쇼츠 조회수와 좋아요 수로 승부가 결정되며, 오는 21일(토) 낮 12시 최종 라운드가 펼쳐진다.종영까지 단 3회만을 남겨둔 '쇼미더머니12'는 매주 목요일 밤 9시 20분 Mnet과 티빙을 통해 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr