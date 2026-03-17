[공식] 문지인♥김기리, 유산 아픔 딛고 드디어 부모 됐다…"더욱 감사하고 애틋해"

배우 문지인과 개그맨 겸 배우 김기리가 부모가 된다.17일 문지인의 소속사 심스토리 측은 "2024년 5월 결혼식을 올린 문지인과 김기리가 결혼 3년 만에 임신했다"고 밝혔다.두 사람은 SBS 예능 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 결혼 과정과 신혼 생활을 공개하며 많은 관심을 받았다. 문지인과 김기리는 결혼 후 얼마 지나지 않아 한 차례 유산의 아픔을 겪었다. 이후 시험관 시술 등 여러 노력을 이어왔지만 쉽지 않은 시간이 이어졌다. 그러던 중 잠시 마음을 내려놓았을 때 자연스럽게 소중한 새 생명이 찾아왔다.두 사람은 "힘든 시간을 지나 다시 만나게 된 아이라 더욱 감사하고 애틋한 마음"이라며 기쁜 소식을 전했다. 태명은 '생명'으로 지었다고 밝혔다.최근 작품 활동과 예능을 통해 꾸준히 대중과 만나며 배우로서의 스펙트럼을 넓혀가고 있는 문지인은 이번 임신 소식을 통해 인생의 또 다른 전환점을 맞이했다. 그는 앞으로 배우이자 한 아이의 엄마로서 새로운 여정을 준비하고 있다.한편 문지인은 드라마 SBS '닥터스', JTBC '뷰티 인사이드', tvN '킬힐' 등 다양한 작품에서 개성 있는 연기를 선보이며 꾸준히 활동해 왔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr