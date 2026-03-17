/ 사진제공= 맨오브크리에이션(서강준), UAA(안은진)

배우 서강준과 안은진이 KBS 2TV ‘너 말고 다른 연애’를 통해 연애 10년차 커플로 만난다.올해 하반기 방송될 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’(연출 황승기·이가람, 극본 유수지, 제작 유니켐)는 연애 10년 차, 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하게 되는 현실 공감 리얼 멜로 드라마다. 뜨거움이 식은 자리를 의리와 믿음으로 채우고, 결별과 결혼 사이에서 갈등하는 오랜 연인의 이야기를 그린다. 그 막다른 골목에서 상상도 못했던 감정의 균열에 부딪히며, 사랑과 관계의 본질을 다시금 돌아보는 과정이 가슴 시리도록 리얼한 공감대를 만들어낼 예정이다. 여기에 지난 해 첫 연기 대상을 거머쥔 서강준과 안은진이 합류, 지극히 현실적인 사랑 연기에 날개를 달 것으로 보인다.먼저 서강준은 훈민제과 TF팀 대리 ‘남궁호’ 역을 맡았다. 남궁호는 누구도 10분 안에 내 사람을 만들 수 있는 친화력과 유머를 겸비한 다정한 남자다. 그래서 사람들은 그가 티 하나 없이 자란 줄 알지만, 사고만 치는 엄마로 인해 일찍이 세상 풍파를 수도 없이 겪었다. 그 때마다 곁에서 자신보다 더 서글프게 울어준 이가 연인 이미도였다. 비주얼이 이미 멜로인 서강준에겐 “제대로 된 멜로가 보고 싶다”는 시청자들의 염원이 쏟아졌던 바. 연기 내공을 쌓고 스펙트럼까지 확장한 서강준이 한 남자가 사랑으로 인해 겪는 감정의 파고를 어떻게 그려낼지, 벌써부터 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.영화감독 ‘이미도’는 안은진이 연기한다. 이미도는 대학 졸업 작품으로 세계적 주목을 받았던 전도 유망한 신예였다. 하지만 번번이 작품이 엎어지는 현실의 벽에 부딪히고, 반복되는 좌절에 깎여 빛을 잃어 현재는 밑바닥을 찍고 있다. 매 작품, 어떤 캐릭터에도 리얼한 생명력을 불어넣으며 시청자들의 공감을 이끌어온 안은진은 이번에도 10년간 이어온 사랑의 안온함과 불현듯 찾아온 낯선 감정 사이에서 방황하는 한 여자의 심리를 설득력 있게 완성하며 극의 몰입도를 높일 것으로 보인다.이 작품의 차별화된 현실 멜로 포인트는 제목이 암시하는 것처럼, 그렇게 당연하다 생각했던 ‘너’ 말고 다른 연애에서 시작된다. 오랜 시간 서로의 밑바닥까지 함께 겪어내며 시간으론 설명할 수 없이 깊은 감정을 공유한 관계이지만, 바로 그 익숙함 때문에 흔들리게 되는 것. 이른바 ‘연애 숙려 기간’을 지나, 그 끝이 결별이 될지, 혹은 결혼이 될지, 10년차 커플의 현실적 선택과 감정의 파장이 만들어낼 멜로가 서강준과 안은진을 만나 시너지를 일으킬 것으로 보인다.제작진은 “서강준과 안은진은 캐릭터의 감정을 진정성 있게 전달하며 시청자들을 자연스럽게 이야기 속으로 끌어들이는 힘을 가졌다. 너무나도 현실적인 사랑 이야기를 다루는 작품이기에 그런 두 배우가 함께하게 되어 더더욱 든든하다. 익숙한 사랑과 낯선 감정 사이에서 흔들리는, 누구에게나 있을 법한 두 남녀의 순간순간에 두 배우가 리얼한 감정과 서사를 새겨 많은 시청자들이 자신의 이야기처럼 공감하게 만들 것이라 자신한다”고 덧붙였다.한편 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘너 말고 다른 연애’는 드라마 ‘혼례대첩’, ‘출사표’를 통해 감각적인 연출력을 인정받은 황승기 감독과 첫 미니시리즈에 도전하는 신예 유수지 작가가 의기투합한 작품이다. 2026년 하반기 방송되며, 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전세계 시청자들에게도 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr