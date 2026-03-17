조이, 가슴뼈까지 앙상해…최소 10kg는 빠졌을 듯한 다이어트

레드벨벳 조이가 가녀린 몸매를 보였다.16일 조이는 자신의 계정에 "2026 JOY ASIA TOUR 💚JOY SPLASH in TAIPEI💚"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조이는 1년 전보다 훨씬 앙상해진 몸매를 드러냈다. 원피스로 상체를 노출한 조이는 가슴뼈가 보일 정도로 다이어트를 극심하게 한 모습이다.한편, 조이는 가수 크러쉬와 공개 열애 중이다. 또 현재 ‘TV 동물농장’ 등 출연하며 활발히 활동 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr