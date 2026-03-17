사진=SBS

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'신이랑 법률사무소'가 배우들의 전작 필모그래피를 센스 있게 활용한 '이스터 에그'로 폭발적인 반응을 얻고 있다. 이 작품은 김혜윤과 로몬이 주연을 맡은 '오늘부터 인간입니다만'의 후속작이다. '오늘부터 인간입니다만'은 4회부터 8회까지 2%대 시청률을 기록했으며, 최종회는 3.7%로 종영했다. 이후 방송된 '신이랑 법률사무소'는 단 2회 만에 시청률 8.7%를 기록하며 상승세를 보였다.지난 14일 방송된 SBS 금토 드라마 '신이랑 법률사무소'(연출 신중훈, 극본 김가영·강철규, 제작 스튜디오S·몽작소) 2회에서는 제작진이 사건 곳곳에 숨겨둔 유쾌한 디테일이 시청자들의 눈길을 끌었다. 짧은 순간 스쳐 지나가는 요소에 배우들의 대표 캐릭터를 자연스럽게 소환한 것. 깨알 패러디 포인트 찾기가 "이런 재미도 있네"라며 시청자들 사이에서 또 다른 '신들린' 즐거움을 선사하고 있다.지난 2회에서 신이랑(유연석)은 억울하게 사망한 이강풍(허성태)의 한을 풀기 위해 결정적 증거 확보에 나섰다. 그는 병원 전산실 메인 컴퓨터 시스템인 EMR(Electronic Medical Record, 전자 의무 기록)의 중요성을 강조하며, 해당 하드디스크만 찾으면 "수술 중 심정지로 사망했다"는 의사의 거짓 주장을 뒤엎을 수 있다는 설명을 거침없이 이어갔다. 넋을 놓고 지켜보던 이강풍은 "변호사님 낭만있어유", "변호사님은 의대도 같이 졸업한 거에유? 슬기로워라!"라며 감탄했다. 이 대사는 유연석의 전작 '낭만닥터 김사부'와 '슬기로운 의사생활' 속 캐릭터를 떠올리게 하며 웃음을 유발했다.이솜 역시 전작의 강렬한 캐릭터를 깜짝 소환하며 팬들을 설레게 했다. 증거가 숨겨진 중고가전 창고에 검사로 위장해 잠입할 계획을 세운 한나현(이솜)이 꺼내든 가짜 신분증에 '검사 강하나'라는 이름이 포착된 것. 이는 3개의 시즌 모두 연속 흥행 돌풍을 일으키며 '사이다 히어로 드라마'의 레전드로 자리매김한 SBS '모범택시' 시즌1에서 이솜이 연기했던 '열혈똘검' 캐릭터. 신분증뿐 아니라, 강하나의 시그니처였던 '펌 헤어스타일'로 적진에 잠입, SBS 금토 드라마 세계관을 연결하는 디테일까지 챙겼다. 이에 시청자들 역시 "역대급 카메오 등장이다", "강하나 검사 보고 싶었다"라며 환호했다.제작진은 이러한 패러디에 대해, "배우들을 향한 애정을 가득 담은 오마주였다. 또한, 사건을 해결하기 위한 핵심 증거인 EMR 하드디스크를 찾는 긴박한 상황 속에서도 시청자들이 소소한 재미를 느낄 수 있도록 배치한 장치다"라고 설명했다. 이어 "앞으로도 작품의 진정성을 놓치지 않으면서, 시청자들과 호흡할 수 있는 다채로운 재미 요소를 이어가겠다. 신들린 변호사 신이랑과 함께해달라"고 덧붙였다.'신이랑 법률사무소'는 매주 금, 토 밤 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr