사진=JTBC 유튜브 채널 캡처

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' (이하 '케데헌')가 미국 아카데미 시상식에서 2관왕에 오른 가운데, 관련 수상자들의 소감이 강제로 중단되는 일이 발생해 인종차별 논란이 일고 있다.'케데헌'은 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상을 받았다.'케데헌' OST '골든'을 부른 가수이자 공동 작사·작곡가 이재는 무대에 올라 "이 곡은 성공이 아닌 회복에 관한 노래"라며 "어린 시절 사람들은 K팝을 좋아하는 저를 놀렸지만, 지금은 모두가 우리의 노래를 부른다. 자랑스럽다"고 말했다.이때 소감을 마친 이재가 수상자에게 공동 작곡가 이유한에게 마이크를 넘기자 퇴장을 알리는 음악이 크게 흘러나왔다. 이유한은 준비한 종이를 꺼내 말을 이어가려 했지만 음악은 멈추지 않았다.이재는 시간을 더 달라는 듯 손을 펼치며 "잠깐만 Wait!"을 외쳤고 공동 작사가 마크 소넨블릭도 옆에서 펄쩍 뛰었다. 그러나 작사가 이유한과 마크 소넨블릭을 포함한 더블랙레이블 소속 작곡가 곽중규, 남희동, 서정훈 등은 수상 소감을 이야기할 기회를 갖지 못했다.시상식이 끝난 후 이재는 "무대 위에서 감사 인사를 전해야 했는데, 끊어 버려서 하지 못했다"고 아쉬움을 전하기도 했다. 이유한 역시 "가족들에게 감사를 전하고 싶다. 작곡팀 24와 IDO 멤버들, 그리고 테디에게도 고맙습니다. 엄청난 영광입니다"라며 무대 위에서 말하지 못한 마음을 시상식이 끝난 뒤에야 전할 수 있었다.앞서 같은날 '케데헌'이 장편 애니메이션상을 받을 당시에도 연출자 매기 강 감독과 공동 연출자 크리스 아펠한스 감독이 수상소감을 했다. 하지만 제작자 미셸 윙이 마이크를 이어받자 음악이 흘러나왔다. 이에 미국 CNN은 "오스카는 K팝을 무시하면 안 된다"고 지적했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr