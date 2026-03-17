이혼 팔이에 선 그었다…김구라 "새출발 준비, 자극보다 진솔함" ('X의사생활')

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'X의 사생활'이 자극보다는 자기 성찰에 중점이 뒀다고 강조했다.17일 TV CHOSUN 새 예능 ‘X의 사생활’이 첫 방송된다. 이 프로그램은 이혼한 전 배우자(이하 ‘X’)의 일상을 지켜보는 리얼 관찰 예능이다.사랑해서 시작한 결혼이지만 결국 각자의 길을 선택한 두 사람. ‘X의 사생활’은 이별 이후의 삶을 바라보며 과거의 관계와 감정을 다시 마주하게 만드는 독특한 설정으로 시선을 끈다. 이에 제작진 측은 첫 방송을 앞두고 프로그램을 더욱 흥미롭게 즐길 수 있는 핵심 관전 포인트를 짚었다.‘X의 사생활’의 가장 큰 특징은 이혼 이후의 삶을 객관적인 시선으로 바라보는데 있다. 사랑해서 결혼했지만 서로 다른 가치관과 삶의 방식 그리고 각자의 행복을 찾는 과정에서 결국 이별을 선택한 부부들의 이야기를 집중 조명한다.헤어질 당시에는 복잡한 감정이 뒤섞이기 마련이다. 하지만 시간이 흐른 뒤 전 배우자의 삶을 다시 바라보게 되면 그동안 보지 못했던 모습들이 서서히 드러난다.프로그램 속 출연자들은 전 배우자가 살아가는 현재의 삶을 지켜보며 과거의 결혼 생활을 돌아보게 되고, 시청자 역시 그 과정을 함께하며 관계와 인생을 다시 생각해 보게 된다. 자극적인 갈등이나 감정 소비보다 ‘이별 이후의 삶’을 통해 자기 성찰의 시간을 갖게 된다는 점이 프로그램의 핵심이다.이 프로그램이 흥미로운 이유는 전 배우자의 새로운 관계까지 지켜보는 설정 때문이다. 이에 대해, MC 장윤정은 “전 배우자가 다른 이성과 만나는 모습까지 바라보며 느끼는 복잡한 감정의 변화를 따라가는 과정이 흥미로운 포인트가 될 것”이라고 전했다.헤어진 뒤에도 완전히 정리되지 않은 감정과 예상치 못한 순간에 떠오르는 기억들까지, ‘X의 사생활’은 그 미묘하고도 현실적인 감정의 흐름을 그대로 보여주며 시청자들에게 공감과 긴장감을 동시에 전달할 예정이다.출연진은 이 프로그램의 가장 큰 매력으로 ‘새로운 시작’을 꼽았다. 김구라는 “자극적인 설정보다 새로운 출발을 준비하는 사람들의 진솔한 과정이 핵심”이라고 강조했고, 정경미는 “왜 이혼했는가보다 이혼 후에도 이어지는 한 사람의 삶을 응원하는 마음으로 봐주셨으면 한다”고 말했다.또 천록담은 “이혼한 부부가 정말 남처럼 객관적인 감정을 가질 수 있을지 지켜보는 점이 가장 흥미로운 부분”이라고 덧붙였다.‘X의 사생활’은 과거의 잘잘못을 따지는 이야기가 아니라, 관계가 끝난 뒤에도 이어지는 인생의 다음 장을 바라보는 프로그램이다. 서로 다른 길을 걷게 된 두 사람이 각자의 삶 속에서 어떤 변화를 겪고 성장해 가는지, 그 과정을 지켜보는 것 자체가 색다른 재미와 공감을 선사할 것으로 기대된다는 게 제작진 의견이다.‘X의 사생활’은 이날 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr