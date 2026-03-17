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가수 환희(45)가 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 새롭게 합류한다.환희는 최근 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 출연을 확정하고 오는 21일 방송을 통해 새로운 멤버로 시청자들과 만난다. 이번 출연을 통해 환희는 그동안 방송에서 공개되지 않았던 일상과 인간적인 매력을 선보일 예정이다.특히 '살림남'을 통해 환희의 가족 이야기와 가정사 등 그동안 방송에서 쉽게 볼 수 없었던 다양한 이야기가 최초로 공개된다. 무대 위 모습과는 또 다른 진솔한 일상을 통해 시청자들과 한층 가까이 소통할 전망이다.제작진 역시 환희의 합류를 위해 오랜 시간 공을 들였다는 후문이다. '살림남' 제작진은 약 3년 동안 환희 섭외에 공을 들이며 꾸준히 러브콜을 보내왔고, 마침내 출연이 성사된 것으로 전해져 더욱 기대를 모은다.환희는 플라이 투 더 스카이(Fly To The Sky) 멤버로 데뷔해 'Sea of Love(씨 오브 러브)', 'Missing You(미싱 유)', '가슴 아파도' 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 대중의 사랑을 받았다. 그런 그가 '살림남'을 통해 보여줄 새로운 매력에도 기대가 쏠린다.환희의 첫 출연 모습은 오는 21일 오후 9시 20분에 방송되는 '살림남'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr