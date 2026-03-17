'케데헌' 아카데미 2관왕, 李 대통령 귀에도 들어갔다…"김구 선생 꿈 현실되는 중"

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' (이하 '케데헌)가 아카데미 시상식 2관왕을 차지한 가운데, 이재명 대통령이 수상에 찬사를 보냈다.15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 '제98회 아카데미 시상식'이 개최됐다.이날 '케데헌'은 장편 애니메이션상과 주제가상을 동시에 수상했다. '케데헌'은 '아르코', '엘리오', '리틀 아멜리', '주토피아2' 등과 경쟁을 벌였다.트로피를 받은 메기 강 감독은 "아카데미를 비롯해 우리를 이 자리까지 오게 해 준 분들에게 감사하다"고 소감을 밝혔다. 또한 "나처럼 생긴 주인공들의 영화를 이제야 만들어 미안하다. 이제 다음 세대를 기다리지 않아도 된다. 이 영화는 한국과 전 세계 한국인을 위한 것"이라며 감격의 눈물을 보였다.같은날 이재는 '케데헌' OST '골든'으로 주제가상을 수상했다. '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미', '씨너스: 죄인들'의 '아이 라이드 투 유', '기차의 꿈'의 '트레인 드림스', '비바 베르디'의 '스위트 드림스 오브 조이'와 경쟁했다.이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 감사하다"고 소감을 밝혔다. 이어 "자라면서 사람들은 내가 K를 좋아한다고 놀렸다. 지금은 우리 모두 한국어 가사 노래를 부르고 있다. 자랑스럽다"라고 말했다.이같은 소식을 들은 이재명 대통령은 SNS를 통해 축하 메시지를 전했다. 이 대통령은 "세계 영화계의 권위 있는 무대에서 거둔 뜻깊은 성과에 국민과 함께 힘찬 박수를 보낸다"며 "케이팝의 에너지와 한국적 감성이 세계인의 마음을 연결했다"고 평가했다.연출을 맡은 매기 강 감독을 비롯한 제작진에게는 "대한민국과 전 세계 한국인들에게 큰 자부심을 안겨줬다"며 "김구 선생이 꿈꾸었던 '높고 새로운 문화의 근원이 되는 나라'가 현실이 되고 있다"고 칭찬했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr