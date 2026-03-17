알파드라이브원/ 사진=웨이크원

신인 보이그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1, 알디원)이 글로벌 행보를 이어가고 있다.알파드라이브원(리오, 준서, 아르노, 건우, 상원, 씬롱, 안신, 상현)은 지난 16일 일본 지상파 방송사 TBS의 대표 음악 프로그램 'CDTV 라이브! 라이브!'에 출연해 현지 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다.이날 알파드라이브원은 데뷔 앨범이자 미니 1집 'EUPHORIA'(유포리아)의 타이틀곡 'FREAK ALARM'(프릭 알람) 무대를 했다. 알파드라이브원은 일본 공식 데뷔 전임에도 일본 지상파 대표 음악방송 프로그램인 'CDTV 라이브! 라이브!'에 출연한 것으로, 이들을 향한 일본 현지의 높은 관심을 실감케 했다.앞서 알파드라이브원은 일본 첫 팬 쇼케이스를 성공적으로 마친 데 이어 일본 최대 규모 패션 축제 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER(TGC)'에 출연하는 등 일본 현지 내에서 입지를 다져가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr