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/ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

방송인 붐이 MBC ‘라디오스타’에서 둘째 임신 발표에 이어 녹화장을 발칵 뒤집은 특종을 공개한다. 그는 득녀를 위해 회식 도중 월담까지 감행했던 사연은 물론, 2025 MBC 방송연예대상 최우수상 수상 불발 당시 눈물을 흘렸던 속마음까지 솔직하게 털어놓는다.MBC ‘라디오스타’(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 붐, 문세윤, 남창희, 김선태(구 충주맨)가 출연하는 ‘웃음 공무원’ 특집으로 꾸며진다.붐은 최근 둘째 임신 소식을 전한 데 이어, 이날 녹화에서 또 하나의 특종으로 시선을 끈다. 그는 득녀를 원하는 남창희에게 ‘딸 생기는 비법’을 전수하던 중 회식 자리에서 담을 넘어 급히 자리를 벗어났던 사연을 공개해 스튜디오를 웃음으로 들썩이게 한다.또한 붐은 2025 MBC 방송연예대상 당시 최우수상을 향한 솔직한 욕심을 고백한다. 그는 MC 유세윤이 수상의 주인공이 됐던 순간을 떠올리며, 당시 마음속에 쌓여 있던 간절함과 아쉬움이 결국 눈물로 이어졌다고 밝힌다. 붐은 그날의 비하인드를 생생하게 전하며 웃음과 진심이 뒤섞인 토크를 풀어낸다.이어 붐은 ‘진행의 신’이라 부를 만큼 존경하는 MC 김성주와의 호흡에 대해서도 이야기한다. 생방송과 돌발 상황에 강한 김성주의 진행 능력을 극찬하면서도, 단 한 번 실망했던 순간이 있었다고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 당시 녹화 현장에서 실제로 어떤 상황이 벌어졌는지, 붐의 입을 통해 전해질 예정이다.이와 함께 붐은 연예인 결혼식에 참석할 때마다 신부대기실을 꼭 찾게 된 이유도 공개한다. 그는 아내의 영향으로 생긴 자신만의 결혼식 루틴을 털어놓으며, 자신의 결혼식에 온 김호영을 소환해 관련 비하인드까지 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다고.오는 18일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr