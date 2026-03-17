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사진='미운 우리 새끼' 캡처

배우 김의성이 방송 중 15년 간 교제한 여자친구를 언급했다.지난 15일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 SBS 드라마 '모범택시'에 출연한 배우 배유람이 출연했다. 이날 배유람은 '모범택시'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 이제훈, 표예진, 김의성과 만나 다양한 이야기를 나눴다.김의성은 장기 연애 팁을 밝혔다. 그는 "죽었다 생각하고 가만히 있는 것이다"라며 "나이가 들어서 하는 연애를 적극적으로 찬성한다. 지금 여자친구와 40대 중반에 만났는데 싸울 때 특히 좋다"고 말했다. 한편 김의성은 현재 2살 연하의 연인과 15년째 장기 열애 중이다.이어 김의성은 "젊었을 때는 별것 아닌 일에 목숨 걸고 싸우지만 지금은 서로 많은 일을 겪었다는 걸 알기 때문에 그럴 일이 드물다"고 설명했다. 그러면서 그는 "여자친구는 좋은 가정을 꾸리고 싶어 한다. 여자친구와 이것 때문에 다툰 적이 있다. 이미 가정을 이룬 거나 다름없다"고 밝혔다.아직 구체적인 결혼 계획을 세우진 않았다는 김의성은 "그럼에도 법적으로 가정을 꾸리는 문제는 아프거나 할 때 불편한 부분이 생길 수 있어 고민 중이다"라고 말했다. 이후 이제훈은 김의성에게 "유람이의 결혼식에 주례를 서는 건 어떠냐"고 제안했다. 그러자 김의성은 "내가 이혼을 2번 해서 (못한다)"라고 답했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr