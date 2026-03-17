이수지, 4억 전세 사기 당했다…"전재산 120만원, 줘도 아깝지 않아" ('아근진')[종합]

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지예은이 이수지와의 끈끈한 의리를 자랑했다.지난 16일 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’에서는 배우 정상훈, 지예은이 게스트로 출연했다.이날 지예은은 “이수지가 백상에서 상 받았을 때 내가 못 받아서 배가 아파서 울었다고 기사가 났더라”고 억울해 했다. 그느느 "쨉도 안 되고, 당연히 못 받을 걸 알고 있었다. 지금도 눈물이 날 것 같다"고 덧붙였다. “못 받을 거 알면서 왜 갔냐”고 의심에 지예은은 “가보고 싶었다. 가본 적이 없으니까”라고 토로했다.지예은은 이수지에 대해 “언니가 ‘SNL’ 하면서 (4억) 전세사기도 있었다. 난 처음에 뻥인 줄 알았다. 점심시간에 언니 혼자 나갔다가 와서 몰래 뭐 먹고 온 줄 알았다. ‘나 전세사기 때문에 동사무소 갔다 왔어’ 그게 진짜였던 거다. 밥시간에 밥도 못 먹고 얼마나 힘들겠냐. 그런 과정들을 아니까 언니가 너무 대단한 거다. 그 정도로 수지 언니가 상 받은 게 너무 좋았다”고 밝혔다.이수지는 지예은이 돈을 빌려준다고 했었다며 “얼마까지 가능하냐고 물었는데 120만원이라더라”고 말했다. 이에 지예은은 “가진 게 300만원이었다. 제 전재산이었다. 이제 막 활동할 때니까. 이 돈은 언니에게 줘도 아깝지 않았다”고 설명했다.지금이라면 얼마까지 빌려줄 수 있냐고 묻자 지예은은 “언니 돈 많잖아. 길거리 지나다닐 때마다 언니 광고가 엄청 나온다. 수지 쓸어모았다고 생각했다”며 회피했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr