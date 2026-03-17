화사, 윤경호 부부까지 챙겼다…“송이버섯 부여잡고 한참을”(‘핑계고’)

가수 화사가 배우 윤경호에 송이버섯을 선물했다.지난 14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 '100분 토크는 핑계고'라는 제목의 영상이 업로드됐다. 연예계 투머치토커 배우 주지훈, 김남길, 윤경호가 게스트로 나섰다.이날 윤경호는 ‘핑계고’ 시상식 비화를 말하며 “그날 화사 씨가 송이버섯에 당첨돼서 받았고 축하 무대까지 같이 했지 않나. 이미 그마저도 난 너무 설레고 그랬는데 마치고 가는 길에 마지막 기념사진을 찍는 중에 그 송이버섯을 나한테 주면서 ‘이거 가서 언니 드리세요’ 하더라”고 떠올렸다. 이에 주지훈은 “그걸 받았어?”라고 놀라며 물었고 윤경호는 ”받았지“라고 대답했다. 주지훈은 "형이 거기다 뭘 얹어서 줬어야지. 형이 선배잖아"라고 놀렸고 윤경호는 "그때 풍선 하나 들고 있었는데"라고 너스레를 떨었다.윤경호는 “나는 빨리 가서 자랑하고 싶었다. 가는 동안은 할 이야기를 쌓아 놨다. 도착해서는 ‘여보, 이거 봐. 이 송이가 뭐냐면 화사 씨가 자기 주라고 가져온 송이다. 황정민 형도 이성민 형도 다 갖고 싶어 했던 송이를 날 줬다. 왜? 자기 주래!’라고 했다. 둘이서 한참을 송이버섯 상자를 부여잡고서는 너무 고마워서 ‘화사씨’ 하며 한동안 응시하고 있었다”라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr