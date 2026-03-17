사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

'조선의 사랑꾼' 인순이가 4살 연하의 남편과 각방을 쓴다고 고백했다.16일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에는 결혼 32년 차 인순이, 박경배 부부가 출연했다.인순이는 널찍한 집을 공개하며 "남편, 강아지와 산다"라고 밝혔다. 또한 자신을 "무대 위에서는 연예인이지만, 평소에는 평범한 세인이 엄마고 동네 아줌마"라고 소개했다.얼마 후 인순이 남편 박경배 씨가 등장했다. 인순이는 "나보다 4살 아래"라며 "남편이 아재 개그를 하더라도 용서해달라. 투머치토커다"라고 소개해 웃음을 안겼다. 남편 박경배 씨는 "학교에서 강의를 하고 있다. 골프 전공이다. 프로도 가르치고 일반인도 가르치고 있다"라고 인사했다.인순이 부부는 침실도 공개했다. 인순이는 "사실 우리는 각방 쓴다"라고 고백했다. 그 이유에 대해 "나는 다른 건 다 이해하는데 이불 안에서 방귀 뀌는 건 용서 못한다"라며 "옆으로 (냄새가) 올라온다. 어떨 때는 '빨리 화장실 뛰어가' 한다"라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr