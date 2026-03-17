사진=남도형 SNS

성우 남도형(42)이 결혼 소식을 전했다.남도형은 16일 자신의 인스타그램에 "오는 5월 평생을 함께할 사람과 결혼하게 됐다"는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 턱시도를 입고 있는 남도형의 모습이 담겼다.남도형은 "신부는 방송과 전혀 관련 없는 일반인이라 조심스럽게 소식만 전한다"며 "앞으로도 성실하게 좋은 성우 활동으로 인사드리겠다"고 덧붙였다.한편 남도형은 KBS 성우극회 32기 출신이다. 애니메이션 '귀멸의 칼날' 아카자, '가디언즈 오브 갤럭시' 로켓 라쿤, '무민 밸리 대소동' 무민, '웨딩 피치' 피터 역으로 활약했다.또 넷플릭스 오리지널 예능 '흑백요리사' 시리즈, SBS 예능 'TV 동물농장'에서 내레이션을 맡아 대중적인 인지도를 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr