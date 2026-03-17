'혼전임신' 곽튜브, 아내와 별거 중이라더니…"재산 안 합쳐, 생활비는 내 돈" ('아근진')

사진=곽튜브 SNS

아내와 따로 살고 있다고 밝힌 곽튜브가 통장 관리는 따로 하고 있다고 밝혔다.지난 16일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 여행 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 게스트로 출연했다.작년 10월에 결혼한 곽튜브는 "급해서 한 건 맞다. 결혼 빨리하는 게 원래 꿈이었다"고 밝혔다. 결혼 전 혼전임신 사실을 알린 그는 "아내와 산부인과에 갔다 왔다. 출산 얼마 안 남았다"며 "해외에서 전화로 임신 소식을 들었다. 진짜 놀랐다. 아이가 생겨서 올해 5월 결혼 예정이었는데, 식장 빈 날짜에 들어갔다"고 말했다.2세는 아들이라며 "아이가 아내 닮으면 좋겠다. 젠더리빌 파티 전날 딸일까 봐 잠도 못 잤다. 아들이어서 너무 감동 받았다. 진짜 울컥했다"고 설명했다. 곽튜브는 2세 입체 초음파 사진도 공개했다. 그는 "아기인데 이미 제가 있다"고 너스레를 떨었다.부부 재산 관리에 대해 묻자 곽튜브는 "생활비는 다 내 돈으로 낸다. 재산은 공개했지만, 합치지 않았다. 통장 비밀번호도 아내는 모른다"고 밝혔다. 이상민이 "이혼 염두에 두고 있냐"고 묻자 곽튜브는 "제가 재산을 잘 모아뒀으니, 제 돈을 잘 쓰면 되겠다 싶었다. 월급부터 통장, 광고단가, 출연료 싹 다 공개한다"고 말했다.아내 지출 한도에 대해서는 "아내가 돈을 너무 안 쓴다. 절약이 너무 심하다"고 밝혔다. 탁재훈이 "얼마나 쥐 잡듯이 잡았으면"이라고 하자 곽튜브는 "통장 비밀번호 오늘 아내에게 알려주겠다"고 약속했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr