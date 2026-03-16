사진=송가인 유튜브

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트롯퀸 송가인과 양지은이 예쁜 우정을 자랑했다.16일 송가인 유튜브 채널에는 '"언니 때문에 가수가 됐어요" 송가인의 첫 트롯여동생 양지은 등장! 어디서도 듣지 못한 퀸들의 속 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송가인은 한식 맛집을 찾아 특별한 밥 친구를 초대했다. 그 주인공은 바로 트로트 가수 양지은이었다. 두 사람은 '미스트롯' 시즌1, 시즌2 우승자로 남다른 인연을 드러냈다.송가인과 양지은은 "만나서 밥 먹자고 했는데, 행사철에는 못 만나고, 오늘 이렇게 만났다"며 반가움을 드러냈다. 제작진은 "양지은이 후배 중 여동생 첫 출연"이라며 뜻깊은 만남을 응원했다.송가인을 자신의 롤모델로 꼽은 양지은은 "아이가 태어난 뒤 몸조리를 하면서 잠을 제대로 못 자던 시기가 있었다. 어느 날 TV를 틀었는데 송가인 언니가 '미스트롯'에서 노래하는 장면을 보게 됐다"고 밝혔다.이어 "언니가 '한 많은 대동강' 첫 소절을 부르는 순간 넋을 놓고 봤다. 아이가 울고 밥 달라고 해도 계속 그 무대를 보고 있었다. 그때부터 집에서 노래를 따라 부르기 시작했다"고 말했다.양지은은 남편의 권유로 시즌2 오디션에 도전하게 된 양지은은 "그 이후로 인생이 완전히 바뀌었다"며 고마움을 내비쳤다.두 사람의 첫 만남에 대해 양지은은 "'미스트롯2' 촬영할 때 만날 줄 알았는데, 못 봤다. 우연히 동대문에서 만났다"고 전했다. 송가인은 "모자를 쓰고 마스크를 하고 있었는데도 바로 알아보더라"고 회상했다.송가인은 판소리에 트로트까지 직속 후배인 양지은에 대해 "항상 예의 바르고 착하다. 인성적으로도 정말 좋은 동생이다. 누가 백여시인지, 진짜 착한 사람인지 어른들 눈에는 다 보인다"며 너스레를 떨었다.송가인은 양지은에게 C명품 쇼핑백을 건네 놀라게 했다. 그 속에는 명품보다 귀한 송가인 제작 비녀가 담겨 있었다. 그는 "지은이 팬클럽 색깔인 민트색 원석을 사용해 만들었고, 새처럼 높이 날아가라는 의미도 담았다"며 애정을 표현했다.양지은은 "선배가 직접 만들어 준 선물은 처음이다. 이건 평생 보관하고 딸에게 물려주고 싶다"며 고마운 마음을 전했다. 그러면서 "송가인은 내 인생을, 우리 가족 인생을 바꿔준 사람"이라고 고마움을 드러냈다.한편, 송가인은 "나를 보고 가수의 꿈을 키웠다는 후배들을 보면 책임감을 느낀다. 후배들이 꽃길을 걸을 수 있도록 선배로서 길을 잘 닦아가고 싶다"면서 "만약 나 대신 무대에 누군가를 보내야 한다면 양지은을 보내겠다. 그만큼 믿고 듣는 가수"라며 극찬했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr