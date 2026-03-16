사진=SBS '아니근데진짜'

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'아니 근데 진짜' 지예은이 이수지의 실체를 폭로했다.16일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에는 방송인 지예은, 정상훈이 출연했다.이날 지예은은 '백상예술대상 시상식에서 이수지가 상을 받자 배 아파서 울었다'는 기사에 대해 반박했다. 그는 "나는 쨉도 안 되고, 당연히 못 받을 걸 알고 있었다"면서 "지금도 눈물 날 것 같아. 나 진짜 갱년기인가봐"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.탁재훈이 "못 받을 걸 알면서 왜 갔냐. 욕심이 있었던 거다"라고 몰아가자, 지예은은 "가보고 싶었다. 나도 구경 좀 하고 싶었다"고 주장했다.그러면서 "수지 언니가 'SNL' 하면서 힘든 일이 있었다. 전세사기도 있었다. 촬영 쉬는 중간에 나가길래 밥 먹고 오는 줄 알았다. '왜 혼자 맛있는 거 먹고 오냐'고 했더니, '나 전세사기 때문에 동사무소 다녀왔다'고 하더라. 처음에는 장난인 줄 알았다"고 덧붙였다.지예은은 "밥시간에 밥도 못 먹고, 동사무소 다녀오니까 얼마나 힘들겠냐. 언니가 너무 대단하더라. 언니는 천재다. 그 정도로 수지 언니가 상 받아서 너무 좋았던 것"이라고 입장을 드러냈다.이수지는 "당시 지예은이 '내가 돈 빌려줄 수 있어. 필요하면 얘기해'라고 했다"면서 "집이 없어지니까, 집을 구해야 하는데, 내가 돈 빌려줄 게라고 하더라"고 지예은의 의리를 칭찬했다.그러나 반전이 있었다. 이수지는 "예은아 얼마까지 가능하냐고 물었더니, '120만원'이라고 했다"고 폭로했다. 지예은은 "그때 통장에 300만원 정도 있었다. 전 재산이었다. 이제 막 활동할 때고, 저도 월세 사니까, 다 주면 살 수가 없다. 120만원 정도 돈은 언니한테 줘도 아깝지 않다고 생각했다"고 이야기했다.이수지가 "지금이면 얼마 줄 수 있냐"고 묻자, 지예은은 "언니 (사기) 안 당한다. 이 언니 돈 진짜 많다. 길거리 지날 때마다 광고가 엄청 나온다. '수지 쓸어모았네' 생각했다"며 분개해 폭소케 했다.한편, 이수지는 4억원대 전세사기를 당했다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr