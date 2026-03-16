사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

남다른 예능감과 독특한 캐릭터로 주목받는 '중식여신'이 방송 촬영 비화부터 과거 홍콩 체류 시절 느꼈던 솔직한 심정까지 털어놓으며 유쾌한 입담을 과시했다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '존말할 때 므시따고흐르'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '흑백요리사'에서 '중식여신'으로 출연했던 박은영 셰프가 출연해 MC 대성과 함께 자신의 별명인 '잘 풀린 도라이'에 얽힌 일화와 최근 예능에서의 활약상을 공유했다.대성은 박은영이 JTBC '냉장고를 부탁해'에서 요리보다 춤과 강단 있는 모습으로 화제가 된 점을 언급하며 분위기를 띄웠다. 이에 박은영은 셰프가 본업에 집중하지 않고 춤을 춘다는 지적을 받기도 했으나 정작 댄스 퍼포먼스 이후 광고 제안이 쏟아지는 바람에 더욱 춤에 몰입하게 됐다는 반전 이유를 공개해 웃음을 자아냈다.박은영은 방송 촬영장에서 벌어지는 셰프들 간의 기묘한 경쟁 심리도 폭로했다. 특히 정호영 셰프와 댄스 라이벌 구도를 형성하고 있는 박은영은 촬영장에 출근하면 서로 멀찌감치 떨어져 각자 안무 연습에 매진하며 은밀한 견제를 주고받는다고 밝혔다. 대성의 요청에 즉석에서 아일릿의 포인트 안무를 선보인 박은영은 특유의 초점 없는 눈빛을 더해 '맑은 눈의 광인'다운 면모를 입증했다. 다만 본인이 운영하는 식당 '누아'를 찾은 손님들이 춤을 요청할 때는 다른 손님들의 식사를 배려해 정중히 거절하고 있다는 유쾌한 근황도 덧붙였다.동료들에 대한 존경심과 인상 깊었던 요리에 대한 회고도 이어졌다. 박은영은 가장 리스펙트하는 인물로 손종원 셰프를 지목하며 어떠한 식재료가 나올지 모르는 상황에 대비해 방대한 도구를 준비해 오는 철저한 프로 정신에 감탄했다고 전했다. 또한 김풍 작가의 냉장고와 그가 선보인 '멜론 튀김'을 언급하며 셰프들은 미처 생각지 못한 파격적인 조합과 예상 밖의 훌륭한 맛에 경외심을 느꼈다고 회상했다. 하지만 해당 메뉴를 자신의 식당에서 판매할 의향이 있느냐는 질문에는 난감한 기색을 보여 현장을 폭소케 했다.한편 박은영은 넷플릭스 '흑백요리사' 방영 당시 홍콩에 머물며 겪었던 심리적 고충을 솔직하게 고백했다. 프로그램의 성공을 예감했으나 이토록 폭발적인 반응일 줄은 몰랐다는 박은영은 한국과 떨어져 있어 방송 섭외가 원활하지 않았던 상황에 큰 조바심을 느꼈다고 털어놨다. 특히 한국 레스토랑이 없던 공통점이 있었음에도 세계적인 초청을 받던 에드워드 리 셰프를 보며 배가 아프기도 했다는 솔직한 질투심을 드러내며 지금의 자리에 오기까지 스스로 노를 저어 온 고군분투기를 전해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr