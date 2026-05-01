박서진/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=KBS 2TV '살림남'

가수 박서진이 부모님의 관계 회복을 위한 '부부 금슬 프로젝트'에 나선다.오는 2일 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 어버이날을 맞아 부모님을 위한 깜짝 이벤트를 준비한 박서진, 효정 남매의 이야기가 공개된다.이날 두 남매는 풍선을 불고 집을 꾸민다. 노래와 카네이션까지 준비하며 정성 가득한 이벤트를 마련했지만, 기대와 달리 부모님의 반응은 냉랭했다. 예상치 못한 갈등이 드러나며 분위기는 순식간에 얼어붙는다. 좀처럼 멈추지 않는 부모님의 싸움에 박서진은 급기야 "차라리 이혼해라. 갈라서고 새 장가 들어라"라고 말한다.결국 박서진 남매는 살얼음판 같은 부모님의 관계 회복을 위해 '부부 금슬 프로젝트'에 돌입한다. 첫 번째 코스로 웃음 치료의 대가 오행자 교수를 찾아가 웃음 치료에 나서지만, 분위기는 예상과 다르게 흘러간다. 박서진의 어머니가 33년간 마음속에 쌓아둔 서운함을 털어놓다 끝내 눈물을 보인 것. 이를 지켜보던 박서진과 아버지는 당혹감을 감추지 못한다.이어 두 번째 코스로 댄스스포츠 수업이 펼쳐진다. 댄스스포츠계 일인자로 꼽히는 박지우와의 만남 속에서 박서진 어머니는 부드러운 '서울 남자'의 매력에 푹 빠진다. 이를 지켜보던 박서진은 "아버지가 질투하는 게 눈에 보였다. 이렇게 되면 안 되는데 하고 안절부절못했다"고 전하고, 아버지는 질투심에 불타 예상치 못한 돌발 행동을 보여 현장을 술렁이게 만든다.KBS2 '살림남'은 오는 2일 오후 9시 20분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr