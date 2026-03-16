사진 = '박준우의 준네맛있어' 유튜브 채널 캡처

사진 = '박준우의 준네맛있어' 유튜브 채널 캡처

치열한 요리 서바이벌에서 최종 승리를 거머쥔 최강록이 방송 출연 비화와 더불어 향후 식당 운영에 대한 진중한 태도를 보이며 팬들의 기대감을 고조시켰다.박준우 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '박준우의 준네 맛있어'에서는 '강레오·최강록이 서촌 박준우 디저트 가게에 모였습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'의 우승자인 최강록 셰프가 출연해 강레오 셰프, 박준우 셰프와 함께 근황을 전했다. 최강록은 '흑백요리사2' 출연 당시 목표에 대해 처음부터 우승을 노리기보다는 '아이언 셰프' 출신인 에드워드 리 셰프와 같은 전설적인 조리사들과 대결해보고 싶은 순수한 열망이 컸음을 고백했다. 특히 과거 즐겨보던 프로그램의 우승자들과 합을 겨루는 과정 자체가 즐거운 목표였다고 덧붙였다.방송 종료 후 동료 셰프와의 유쾌한 에피소드도 공개돼 눈길을 끌었다. 최강록은 촬영이 끝난 뒤 탈락의 아픔을 겪고 있던 김도윤 셰프를 만났던 당시를 회상했다. 김도윤이 소주잔을 기울이며 이번 우승자는 백수저 팀에서 나올 것이라고 추측하며 건배를 제안했지만 정작 본인이 우승자라는 사실을 발설할 수 없어 침묵을 지켜야 했던 상황을 전해 현장을 폭소케 했다. 당시 김도윤은 "누가 1등이 됐든 관심이 없다"며 미련 없는 모습을 보였으나 최강록은 우승 사실을 숨긴 채 묵묵히 술잔을 비워야 했다는 비화를 밝혔다.현재 운영 중인 식당이 없는 최강록은 많은 이가 궁금해하는 향후 거취와 식당 오픈 계획에 대해서도 입을 열었다. 최강록은 새로운 가게에 대한 구상은 지속적으로 해오고 있으나 과거 식당 운영 당시 업무에 매몰돼 안색이 어두워질 정도로 체력적 한계를 느꼈던 점을 우려했다. 이에 최강록은 지금은 컨설팅과 메뉴 개발 등 음식 관련 외부 활동에 집중하고 있으며 본격적으로 주방에 복귀하기 전 체력을 충분히 단련하고 뜻이 맞는 동료들을 구하는 과정이 선행돼야 함을 강조했다.과거 '마스터셰프 코리아 2' 우승 이후 '136길 육미'와 '식당 네오' 등을 운영하며 독보적인 요리 세계를 구축해온 최강록은 장기적인 꿈으로 국숫집 운영을 꼽기도 했다. 최강록은 나이가 들어 여유가 생기면 소박하게 국수를 내놓고 싶다는 바람을 전하면서도, 당장은 내실을 다져 건강한 모습으로 손님들을 맞이하겠다는 의지를 내비쳤다. '흑백요리사2' 우승이라는 영광 뒤에도 자만하지 않고 요리사로서의 본질적인 삶을 고민하는 최강록의 행보에 많은 이의 이목이 쏠리고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr