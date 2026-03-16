텐아시아 DB

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가수 전소미가 초등학교 남자 아이같은 매력을 발산했다.최근 전소미는 롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 지하 1층 더크라운에서 열린 프라다 화이트 썬(Prada White Sun) 오픈행사에 참석해 자리를 빛냈다.이날 전소미는 화이트톤의 점프슈트를 입고 등장했다. 크림진에 슬림한 실루엣의 상의는 모던한 느낌을 보였다. 여기에 프라다 미니 가죽 핸드백을 매치해 톤온톤 스타일링을 완성했다. 전체적으로 하이패션, 미니멀한 스타일을 강조했다.한편 아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 오는 5월 컴백과 함께 ‘2026 I.O.I Concert Tour: LOOP’를 개최하고 아시아 주요 도시를 순회할 예정이다. 이들은 2017년 개최된 ‘Time Slip – I.O.I’ 이후 약 9년 만에 한 무대에 오른다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr