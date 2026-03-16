'왕사남' 1300만 돌파했는데…"찾느라 애 먹었다" 토로 쏟아냈다 ('질문들')

사진제공=MBC

관객 동원 1300만을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독과 유해진 배우가 MBC '손석희의 질문들'에 뜬다.지난 2월 4일 개봉 이후 한 달 반이 채 안 되는 기간 동안 ‘왕사남’이 만들어낸 이야깃거리는 차고 넘친다. 이른바 ‘단종애사’가 지닌 역사적 서사에 감독인 장항준과 배우 유해진이 갖고 있는 서사도 이 영화의 예상치 못했던 흥행의 중요한 요인이었다.늘 실패만 거듭했던 감독이 이미 네 편의 천만 관객 영화를 거쳐온, 그러나 결코 화려하지 않은 배우와 만나 실패했던 단종의 역사를 지금에 다시 살려놓았다. 대중은 그 모든 것을 ‘성공’으로 귀결시킨 스토리는 ‘왕사남’이 아니면 만들어낼 수 없는 서사다.두 사람은 장항준 감독의 데뷔작인 ‘라이터를 켜라’에서 처음 만난 이후 20여 년 만에 다시 만나 누구도 예상하지 못한 1300만 영화를 탄생시켰다. 그리고 영화는 지금도 독주 중이고 최종 관객 수가 얼마가 될지는 아무도 모른다. 장항준 감독은 관객 천만을 넘기면서 각종 인터뷰가 줄을 이었고, 진행자인 손석희는 ‘남들이 안 한 질문을 찾느라 애를 먹었다’라고 토로해 이목이 쏠린다.장항준 감독과 유해진 배우가 모처럼 함께 출연하는 '손석희의 질문들'은 오는 18일 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr