사진=랄랄 SNS

유튜버 겸 방송인 랄랄(본명 이유라)이 코 성형과 체중감량 후 물오른 미모를 자찬했다.랄랄은 16일 자신의 인스타그램 스토리에 "나 오늘 공쥬.."라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 랄랄이 방송국 대기실에서 메이크업과 의상 피팅을 마친 모습. 특히 코 성형 수술 사실을 당당히 고백했던 랄랄은 자신의 얼굴을 좌우로 비추며 외모에 만족감을 보이기도 했다.앞서 랄랄은 자신의 부캐인 이명화 관련 굿즈 사업 실패로 6년의 수익을 날렸다고 밝힌 바 있다. 랄랄은 한 예능에서 "재고를 어떻게 처리했냐"라는 질문에 랄랄은 "폐기하려고 했는데 두 배의 비용이 들더라"라며 "일산 창고에 그대로 있다"며 창고 보관 비용까지 지불하고 있음을 알려 안타까움을 자아냈다.한편 랄랄은 1992년생으로 올해 33세다. 197만 명의 유튜브 구독자를 보유하고 있으며, 2024년 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺어 같은해 7월 딸을 출산했다. 현재는 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 육아 일상을 공유하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr