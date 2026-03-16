"父 때문에 극단적 시도, 대학 3번 자퇴"…오은영도 굳었다 "뭘 할 수 있냐" ('가족지옥')

사진제공=MBC

‘비트 가족’의 충격적인 과거가 공개된다.16일 오후 9시 방송되는 MBC ‘오은영 리포트’는 ‘가족 지옥’ 3탄으로 꾸려진다. ‘가족 지옥’은 가까운 사이이기에 서로에게 더 깊은 상처를 주게 되는 가족의 문제를 집중 조명하는 특집 기획이다.‘가족 지옥’ 특집의 세 번째 이야기, ‘비트 가족’은 아들의 모든 것을 통제하는 엄마의 모습이 스튜디오를 충격에 빠뜨린다. 엄마는 의사의 만류에도 아들에게 정체불명의 음식을 강요하는가 하면, 25세 아들의 옷 입는 것까지 통제해 안타까움을 자아낸다. 그 가운데 아빠는 아들의 편에 서서 엄마의 통제를 말리려 애쓰는 모습으로 눈길을 끈다.그러나 ‘비트 가족’ 아들은 아빠와 관련된 믿기 어려운 이야기들을 하나씩 털어놓는다. 아들은 “아빠 때문에 극단적 시도를 한 적이 있다”라고 고백해 스튜디오를 술렁이게 만든다. 특히, 대학교를 세 번이나 자퇴하게 만든 대인 관계의 어려움 역시 아빠에게서 비롯된 트라우마 때문이라고 전하며 폭풍 오열한다.이와 함께 아들은 정작 아빠는 전혀 기억하지 못하는 충격적인 과거를 전해 스튜디오를 숙연하게 만든다. 특히 “어렸을 때 동요가 끝나면 불안했다”라는 아들의 고백에 엄마는 “엄마도 기억해”라며 함께 눈물을 쏟아낸다. 다정해 보이는 아빠는 아들에게 어떤 씻을 수 없는 상처를 남긴 것일지 이목이 쏠린다.아들의 모든 것을 통제하려는 엄마와 아빠가 남긴 깊은 트라우마까지 ‘비트 가족’의 숨겨진 이야기가 하나씩 드러나자, 오은영 박사는 “이 아들이 뭘 할 수 있겠어요”라고 탄식을 내뱉는다고 해 관심이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr