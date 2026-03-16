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가수 겸 배우 혜리가 디저트 먹방에 나섰다.최근 혜리는 자신의 계정에 "냠 🍓"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 혜리는 딸기를 포함해 각종 과일과 다양한 토핑이 들어간 디저트를 먹고 있다. 크림을 입에 묻혀가며 먹방에 진심인 모습을 보였다.한편 1994년생인 혜리는 121억 건물주로 알려졌다. 다수 매체와 부동산 업계에 따르면 혜리는 강남구 삼성동과 역삼동에 건물 2채를 보유했는데 이 건물은 매입가만 약 121억 원, 최소 60억 원의 시세 차익이 예상된다고 전해진 바 있다. 혜리는 차기작으로 드라마 ‘그대에게 드림’에 출연, 배우 황인엽과 호흡을 맞출 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr