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가수 겸 배우 윤은혜가 여리여리한 몸매를 과시했다.최근 윤은혜는 자신의 계정에 슬리브리스 탑을 입은 모습을 게재했다. 해당 탑은 멀베리 실크 소재로 만들어진 제품이다. 빨간색과 더불어 강렬한 그래픽 프린트가 눈에 띈다. 또 키홀 오프닝과 네크라인의 후크 앤 아이 클로저가 특징이다. 가격은 12만 9000원이다.한편 윤은혜는 연기 활동 외에도 유튜브를 통해 대중과 적극적으로 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr