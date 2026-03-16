사진=텐아시아DB

사진='유인라디오' 시즌 2 캡처

배우 유인나의 웹 예능 '유인라디오'가 시즌 2 종료를 알렸다.'유인라디오'는 배우 유인나의 이름에 라디오를 더한 합성어로, 유인나의 편안하고 섬세한 진행을 중심으로 하는 라디오 포맷의 웹 예능이다. 24년 11월 첫 론칭한 '유인라디오'는 개편 후 25년 10월부터 시즌 2를 이어갔다.유인나는 이번 시즌 2에서도 '유인라디오'의 DJ이자 호스트로서 목소리 연기, 토크쇼, 라이브에도 강한 올라운더 진행자로 활약했다. 유인나의 긍정 에너지, 귀에 쏙쏙 박히는 발성과 전달력, 뛰어난 진행력은 구독자들의 눈과 귀를 사로잡았으며, 게스트 맞춤 코너들은 그들만이 지닌 독보적인 매력을 한껏 끌어올렸다는 평을 얻었다.이번 '유인라디오' 시즌 2를 통해 토크쇼와 라이브를 넘나들 수 있는 진행자의 모습을 보여준 유인나는 시즌 2 마지막 회차 영상을 통해 "시즌 1에 이어서 시즌 2까지 한결같이 찾아와 주시고, 또 사랑으로 채워주신 우리 멈춘이와 움직이(구독자 애칭) 여러분, 그리고 함께 해주신 모든 게스트분께도 진심으로 감사드립니다. 그 마음 잊지 않고 다시 만나러 올게요. 잠시만 기다려 주세요"라며 작별 인사를 건넸다.한편 최근 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에 특별출연한 유인나는 현재 채널A '탐정들의 영업비밀', ENA '스위치 마이 홈', tvN '히든에이지: 시간도둑을 찾아라' 등에서 활발한 활약을 이어 나가고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr