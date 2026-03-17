사진=블리츠웨이

사진=블리츠웨이

배우 김예림(레드벨벳 예리)이 서울 팬미팅을 성황리에 마무리하며 팬들과 선물 같은 시간을 보냈다. 2015년 SM엔터테인먼트가 기획한 걸그룹 레드벨벳으로 데뷔한 그는 지난해 소속사와의 계약이 만료된 뒤 5월 블리츠웨이에 새 둥지를 틀었다. 같은 SM엔터테인먼트 출신인 엑소 도경수 역시 수수컴퍼니와의 계약을 종료한 후 지난해 11월 블리츠웨이와 전속계약을 체결했다.지난 14일(토) 오후, 서울 중구 '공감 센터'에서 개최된 'ACT 1: YERIM in Seoul & B-day party'는 본격적인 배우 행보를 걷기 시작한 김예림의 첫 번째 챕터를 기념하는 자리로 마련됐다. 앞서 홍콩과 대만에서 글로벌 팬들을 만났던 김예림은 서울에서도 팬들과 뜨겁게 호흡하며 특별한 추억을 쌓았다. 특히 이번 행사는 김예림의 생일을 함께 축하하는 시간이 돼 더욱 의미가 깊었으며, 국내 팬뿐 아니라 세계 각국에서 온 팬들이 현장에 열기를 더했다.김예림은 백예린의 'lovelovelove'를 부르며 관객들의 뜨거운 환호 속에 등장했다. 첫 순서인 'YERIM Log+' 코너에서는 그동안 어디서도 공개하지 않았던 사진과 함께 진솔한 일상을 공유하며 팬들과 한층 가까워지는 시간을 가졌다. 이어진 필모그래피 퀴즈 코너에서는 배우 데뷔작인 '민트 컨디션'부터 글로벌 흥행을 기록한 '청담국제고등학교'까지 출연 작품 속 주요 대사를 팬들 앞에서 선보이며 배우로서 차곡차곡 쌓아온 시간을 추억했다.자작곡 'Nothing was easy for a little girl'을 비롯한 다채로운 무대들이 이어졌다. 특히 레드벨벳의 'Take it Slow' 무대 중에는 팬들과 더욱 가까이 소통하기 위해 객석으로 직접 이동하는 깜짝 이벤트로 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 이어진 미션 코너에서도 김예림은 한 명의 팬에게라도 더 선물을 전하기 위해 미션에 열정적으로 임하며 남다른 팬 사랑을 보여주었다. 이에 화답하듯 팬들은 김예림을 위한 깜짝 생일 파티를 준비했고, 팬들의 진심 어린 축하에 감동한 김예림은 환한 미소로 고마움을 전하며 훈훈함을 자아냈다.김예림은 미공개 신곡 무대를 최초로 공개하며 공연의 하이라이트를 장식했다. 공연을 마치며 김예림은 "여러분이 계시기에 제가 있다. 제 곁을 오랜 시간 지켜 주셔서 감사드리고, 앞으로도 잘 부탁드린다. 1년 치 에너지를 얻고 간다. 기억에 남을 하루를 만들어 주셔서 감사하고 사랑한다"며 진심 어린 소감을 전했다.공연 종료 후에도 세심한 팬 사랑은 계속됐다. 김예림은 이날 참석한 모든 팬을 배웅하며 직접 장미꽃과 선물을 전달했다. 김예림과 팬들은 마지막까지 서로를 눈에 담으며 뜻깊은 시간을 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr